"Краснодар" проиграл дома "Ахмату" со счетом 0:5

В матче 24-го тура чемпионата России "Краснодар" неожиданно крупно проиграл на своем поле "Ахмату" - 0:5. "Быки" потерпели второе поражение подряд на своем поле.

В отличие от предыдущей встречи с "Динамо" (2:3), сегодня у "Краснодара" не получилось ровным счетом ничего. Гости превзошли хозяев почти по всем статистическим показателям и заслуженно набрали три очка.

Счет в первом тайме открыл Евгений Харин, после перерыва отличился Андрей Семенов, плюс дубль оформил Бернард Бериша. Ну а последний мяч забил Алексей Ионов, отправивший мяч в собственные ворота. К слову, "Ахмат" одержал первую выездную победу с середины ноября, когда команда Андрея Талалаева одолела "Тамбов" (1:0).

В турнирной таблице "Краснодар" остается десятым с 34 очками, что на один балл больше, чем у грозненского клуба. В параллельном матче "Рубин", благодаря голу Хвичи Кварацхелии, обыграл на своем поле "Сочи" (1:0). Казанцы набрали 40 очков. Столько же у ЦСКА и сочинцев, которые идут на четвертом и пятом местах соответственно.