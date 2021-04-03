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03.04.2021 16:18
Рубрика: Спорт

"Локомотив" одержал пятую победу подряд в матче РПЛ

Текст: Артур Нанян
В стартовом матче 24-го тура чемпионата России "Локомотив" гостил у "Ротора". Встреча завершилась уверенной победой москвичей - 2:0.
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

"Локомотив" - лучшая команда Премьер-лиги в весенней части сезона. С момента возобновления первенства "красно-зеленые" одержали пять побед подряд, причем три из них - в выездных играх.

Фото: Антон Денисов/ РИА Новости
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Очередного успеха на чужом поле команда Марко Николича добилась в Волгограде. Гости забили по мячу в каждом из таймов: в первом отличился Гжегож Крыховяк, во втором - Рифат Жемалетдинов. В свою очередь "Ротор" потерпел третье поражение подряд.

Благодаря победе "Локомотив" с 43 очками приблизился к лидерам - "Спартаку", у которого на один балл больше, и "Зениту" (48 очков). "Красно-белые" в воскресенье отправятся в гости к "Ростову", а питерцы в понедельник примут "Химки". К слову, в следующем туре "Локомотив" встретится на своем поле со спартаковцами.

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