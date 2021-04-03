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03.04.2021 11:45
Рубрика: Экономика

Минцифры: Предустановленные приложения не передают персональные данные

Текст: Иван Черноусов
В Минцифры исключили возможность передачи предустановленными приложениями персональных данных россиян иностранным компаниям. Об этом сообщается в пресс-релизе министерства.
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости Фото: Валерий Мельников / РИА Новости
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Минцифры напомнило, что на технику (смартфоны, планшеты, Smart TV), которая произведена после 1 апреля 2021 года, предустанавливаются стандартные версии приложений, которыми уже пользуются десятки миллионов россиян.

"Это ПО загружается из магазинов приложений и соответствует их требованиям в части безопасности и защиты персональных данных. При установке этих приложений пользователю всегда предлагается ознакомиться с соглашением об использовании ПО, в котором прописаны все нюансы, в том числе касающиеся передачи данных, распространения рекламы и прочее. Важно, что эти приложения передают внешним сервисам исключительно технические обезличенные данные пользователя, необходимые для таргетирования рекламы", - подчеркнули в министерстве.

Фото: istock
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Предустановка ПО - часть стратегии, направленной на импортозамещение и развитие российских цифровых продуктов. На технику, произведенную с 1 апреля 2021 года, и продаваемую на территории Российской Федерации, предустанавливаются приложения по 15 классам. Нововведение позволит создать более сбалансированные условия для конкуренции отечественных разработок с зарубежными сервисами. При этом пользователь всегда может отказаться от предустановленного ПО и пользоваться теми сервисами, которые ему удобны.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что российские приложения, обязательные к предустановке на смартфоны, планшеты и Smart TV могут передавать данные пользователей за рубеж.

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