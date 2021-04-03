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3 апреля 2021 г.

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19.02.2021 г. № 116н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению при онкологических заболеваниях"

Дата подписания 19 февраля 2021 г.
Опубликован 3 апреля 2021 г.
Вступает в силу 1 января 2022 г., 1 января 2026 г.

Зарегистрирован 01.04.2021 г. № 62964

Опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации 02.04.2021 г.

Вступает в силу с 1 января 2022 г., за исключением п. 3 Правил организации деятельности отделения радиотерапии онкологического диспансера (онкологической больницы), иной медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь пациентам с онкологическими заболеваниями, предусмотренных приложением № 26 к Порядку.

Пункт 3 Правил вступает в силу с 1 января 2022 г. в отношении медицинских организаций и их структурных подразделений, созданных после 1 января 2022 г.; с 1 января 2026 г. в отношении медицинских организаций и их структурных подразделений, созданных до 1 января 2022 г.

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19.02.2021 г. № 116н
(pdf, PDF, 6.9 Мб)