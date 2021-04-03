Названы сроки достижения коллективного иммунитета к COVID-19 в России

Коллективный иммунитет к коронавирусу у россиян может сформироваться в течение относительно небольшого промежутка времени.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-реаниматолога Александра Островского, на это может потребоваться два-три месяца.

Эксперт оценивает уровень иммунизации в России как "довольно высокий". Также, по словам Александра Островского, в стране почти сформировался коллективный иммунитет.

"От заветных 60 процентов нас отделяет пара-тройка месяцев", - считает эксперт.