Онколог указал на главные признаки предракового состояния

Онкология, связанная с желудочно-кишечным трактом, в последнее время встречается все чаще. Так, согласно последним данным, колоректальный рак занимает второе место, а рак желудка - третье по смертности от онкологических заболеваний.

По словам онколога и хирурга Ивана Карасева, на начальных стадиях раковые заболевания ЖКТ можно полностью излечить. Врач объяснил, на какие признаки следует обратить особое внимание и показаться специалистам, чтобы не пропустить развитие опухоли.

Насторожить должны проблемы со стороны кишечника: изменение стула, потеря веса, частые боли и вздутие живота, изжога, отрыжка, нетипичные выделения, вплоть до следов крови.

"Ведь все эти неприятные моменты могут быть предраковыми состояниями. В группу риска входят пациенты с хроническими заболеваниями органов ЖКТ. Причинами рака желудка могут быть хронические гастриты, полипы желудка, язва желудка", - предупредил онколог.

Врач напомнил, что к скрытым факторам риска развития опухолей ЖКТ относятся курение, употребление алкоголя, нарушение режима питания, наличие бактерии Helicobacter Pylori, которая может вызывать развитие воспалительного процесса.