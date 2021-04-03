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03.04.2021 08:02
Рубрика: Общество

Онколог указал на главные признаки предракового состояния

Текст: Оксана Грибанова

Онкология, связанная с желудочно-кишечным трактом, в последнее время встречается все чаще. Так, согласно последним данным, колоректальный рак занимает второе место, а рак желудка - третье по смертности от онкологических заболеваний.

Фото: iStock
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По словам онколога и хирурга Ивана Карасева, на начальных стадиях раковые заболевания ЖКТ можно полностью излечить. Врач объяснил, на какие признаки следует обратить особое внимание и показаться специалистам, чтобы не пропустить развитие опухоли.

Насторожить должны проблемы со стороны кишечника: изменение стула, потеря веса, частые боли и вздутие живота, изжога, отрыжка, нетипичные выделения, вплоть до следов крови.

"Ведь все эти неприятные моменты могут быть предраковыми состояниями. В группу риска входят пациенты с хроническими заболеваниями органов ЖКТ. Причинами рака желудка могут быть хронические гастриты, полипы желудка, язва желудка", - предупредил онколог.

Врач напомнил, что к скрытым факторам риска развития опухолей ЖКТ относятся курение, употребление алкоголя, нарушение режима питания, наличие бактерии Helicobacter Pylori, которая может вызывать развитие воспалительного процесса.

Наука Общество Здоровье Онкология: как победить рак

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