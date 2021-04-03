Подготовлены новые правила по Военно-морскому флагу России

Новости

Плевок в лицо Капитану Америке: что нового в "Соколе и Зимнем Солдате" 16:35
В "Соколе и Зимнем Солдате" показали камео персонажа "Черной Пантеры" 16:15
Кабмин одобрил поправки об участии в заседаниях судов с личных телефонов 15:37
В Москве открылась выставка пермских художников 15:11
В Британии семь человек умерли из-за тромбов после вакцины AstraZeneca 14:46
В Иране объявили о четвертой волне коронавирусной инфекции 14:06
На Кубани начались соревнования летчиков "Авиадартс-2021" 14:03
Петербуржцу из бедра удалили опухоль весом 7 килограммов 13:51
Клип Манижи Russian Woman установил рекорд на "Евровидении" 13:50
Следствие требует запрета действий для блогера Била по делу о ДТП в Москве 13:21
Стали известны обстоятельства смерти актрисы Нины Зоткиной 13:08
Умерла актриса Нина Зоткина 12:55
В Петербурге почтят память погибших в теракте в метро 12:24
Вышел трейлер полнометражного мультфильма "Кощей. Начало" 12:17
Оперштаб: Еще 1151 пациент вылечился от коронавируса в Москве 12:07
Лыжница Шимолина отрицает, что бежала марафон в форме сборной Норвегии 12:06
В Госдуме оценили заявление Киева об отработке сценария войны с Россией 11:57
Полк спецназа в Ставропольском крае перевооружен на новейшие АК-12 11:49
В каких регионах в апреле можно найти работу с зарплатой от 200 тысяч рублей 11:45
Вяльбе обвинила лыжницу Шимолину в выходе на марафон в норвежской форме 11:40
Кабмин одобрил продление соглашения между РФ и США о сотрудничестве в космосе 11:28
Порье подписал контракт на бой с Макгрегором 11:08
Истомина выиграла масс-старт на чемпионате России лыжным гонкам 11:02
В Брюсселе задержали 100 человек из-за первоапрельской шутки 10:13
Сбербанк опроверг выводы о начале третьей волны коронавируса 09:56
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как не остаться без квартиры и с долгами по ипотеке после развода
Как не остаться без квартиры и с долгами по ипотеке после развода
Какие изменения ждут россиян в апреле
Какие изменения ждут россиян в апреле
Фоторепортаж: Как выглядит кинотеатр "Художественный" после реставрации
Фоторепортаж: Как выглядит кинотеатр "Художественный" после реставрации
03.04.2021 16:01
Рубрика: Власть

Подготовлены новые правила по Военно-морскому флагу России

Текст: Юрий Гаврилов
Гвардейские и орденоносные боевые корабли ВМФ России скоро станут более узнаваемыми. Их награды и особые знаки отличия, увеличенные в размерах и по-иному расположенные на Андреевском стяге, сразу выделят заслуженные крейсера, эсминцы, фрегаты. Такие изменения предусматривает подготовленный проект Указа президента РФ. Он введет в действие новое Положение о Военно-морском флаге Российской Федерации. Проект документа размещен на портале нормативно-правовых актов и сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.
Фото: пресс-служба АО "ПО "Севмаш" Фото: пресс-служба АО "ПО "Севмаш"
Фото: пресс-служба АО "ПО "Севмаш"

Сразу оговоримся: принципиальных перемен ни Указ, ни Положение не предусматривают. Главный символ Российского флота, введенный еще Петром Первым, - Андреевский флаг таковым и останется. А вот дополнительные элементы на белом полотнище с синим диагональным крестом претерпят некоторые изменения. К примеру, сейчас изображение награды корабля помещают в левом верхнем углу Андреевского флага. А по новым правилам они займут место в его центре. Причем высота знака ордена или орденов увеличится до трети ширины стяга.
Чем был для русских моряков начала ХХ века Андреевский флаг

Любопытная история произошла с единственным в нашем ВМФ дважды орденоносным кораблем - знаменитым крейсером "Аврора". В советские времена на его флаге красовались ордена Красного Знамени и Октябрьской революции. После развала СССР и введения Андреевского флага, на "Авроре" подняли этот стяг без всяких наград. Однако после ремонта крейсера его украсил Андреевский флаг с двумя орденами в центре синего диагонального креста. По-видимому, геральдическая служба Вооруженных сил РФ уже тогда задумалась об изменениях во флотской символике и опробовала их на "Авроре", так сказать, в порядке эксперимента. Фотографии легендарного крейсера с новым флагом тут же разлетелись по интернету.

Перемены коснутся не только флотских святынь. В новом Положении о Военно-морском флаге РФ подробно говорится об обязанностях экипажей и их командиров по отношению к стягу. Скажем, в пункте 3 документа сказано, что корабли ни при каких обстоятельствах не спускают Военно-морской флаг перед противником. А каждый член команды должен самоотверженно и мужественно, не щадя жизни, защищать стяг в бою и не допускать его захвата противником. Этот пункт дополнен такими словами: "Непосредственное наблюдение за состоянием Военно-морского флага и охрана его в бою осуществляются членами экипажа, определенными приказом командира корабля".

Фото: Алексей Мирный/ТАСС

Вот что в новом документе говорится о роли флотской святыни в сражении: "Полотнище Военно-морского флага, сбитое в бою, немедленно заменяется другим полотнищем. Для обеспечения замены сбитого в бою полотнища Военно-морского флага, в месте, определенном приказом командира корабля, хранятся запасные полотнища Военно-морского флага. Если обстоятельства не позволяют поднять запасное полотнище Военно-морского флага на установленном месте, его поднимают на флагштоке в любом месте корабля, где это возможно".

А эти слова - о самом критическом для корабля и его экипажа моменте: "При непосредственной опасности захвата Военно-морского флага противником и отсутствии реальной возможности его защиты и спасения, Военно-морской флаг подлежит уничтожению по приказу командира корабля".

Фото: пресс-служба Северного флота

Учтена и давняя традиция Российского флота - называть новые боевые корабли в честь героически воевавших и погибших. Предусмотрено, что вместе с названием "потомку" вручат Георгиевский Военно-морской флаг, который может являться еще и гвардейским, орденским или одновременно гвардейским и орденским. Но это касается только двух кораблей - "Азов" ("Память Азова") или "Меркурий" ("Память Меркурия").

Кроме того, новым кораблям, принимаемым в состав ВМФ, могут передаваться флаги кораблей, отличившихся при защите государственных интересов Отечества, но уже выведенных из состава флота. Предписывается хранить эти стяги на новых кораблях как реликвии.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Военно-морской флот

Главное сегодня

Кабмин одобрил продление соглашения между РФ и США о сотрудничестве в космосе
Глава Роснедр рассказал, на сколько лет России хватит запасов нефти
Умер заслуженный тренер России по легкой атлетике Евгений Загорулько
В Bloomberg отметили восстановление экономики России
Украина впервые за 8 месяцев нанесла артиллерийский удар по ЛНР
Косачев: Формат "евротройки" сохраняет потенциал на будущее
Назван самый важный закон марта