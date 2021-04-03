Премьер Чехии фактически признал готовность начать переговоры о закупке "Спутника V"

Причем все это происходит на фоне жестких мер, принятых правительством еще в феврале: во всех общественных местах обязательно ношение респираторов, закрыты школы, вузы, детские сады, ограничено сообщение между отдельными регионами страны, открыты лишь продовольственные магазины и магазины с товарами первой необходимости, действует комендантский час.
В СМИ ежедневно появляются материалы о переполненных больницах и крематориях, которые не справляются с нагрузкой.
Три вида западных вакцин, поставляемых в Чехию, до последнего времени были доступны только пенсионерам и медработникам, то есть ни о какой массовой вакцинации речи не шло. Поэтому здесь с недоумением встретили прозвучавшие из Брюсселя слова о том, что в "семье" был достигнут компромисс в деле распределения вакцин. Чехи, а также австрийцы и словенцы считают, что их явно обделили.
Возглавляющий правительство Чешской Республики Андрей Бабиш, комментируя ситуацию, сказал, что европейская солидарность действует только на словах, а на вопрос корреспондента - может ли это приблизить Чехию к реальным переговорам о закупке российской вакцины еще до того, как она получит сертификат европейского регулятора, ответил дословно так: "Косвенно нас к этому вынуждают".