Президент Аргентины сообщил о положительном тесте на коронавирус

Президент Аргентины Альберто Фернандес объявил в пятницу, что у него положительный тест на коронавирус.

"В конце пятницы появилась температура 37,3 градуса по Цельсию и легкая головная боль. Я провел тест на антиген, который был положительным. Теперь я жду результатов теста ПЦР, чтобы подтвердить диагноз", - написал он в своем Twitter.

Президент, которому в пятницу исполнилось 62 года, в качестве меры предосторожности отправился на самоизоляцию. Однако, как отмечается, он чувствует себя "физически хорошо".

Аргентина столкнулась со второй волной коронавируса и устойчивым ростом числа случаев заболевания.