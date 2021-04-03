Президент РАН объяснил, почему пожилым людям надо привиться от ковида

Среди пожилых людей самый высокий процент смертности от коронавируса, поэтому прививка от этой инфекции им крайне необходима. Такое мнение высказал президент Российской академии наук Александр Сергеев.

- Коронавирус - это надолго. И вакцинация в отношении него должна быть точно такая же, как вакцинация от гриппа, которая проводится ежесезонно, - объяснил ученый РИА Новости.

По его словам, представители старшего поколения подвержены наибольшему риску самого неблагоприятного исхода болезни. Если не сделать прививку, после снятия ограничений они могут заболеть. Вакцинация пожилых людей также поможет сформировать в России популяционный иммунитет к COVID-19, пока его уровень не на нужном уровне.

- Я сам привился. И перенес вакцинацию незаметно, - рассказал 65-летний президент РАН, призвав пожилых россиян не бояться прививаться от коронавируса и не опасаться реакции организма после прививки.