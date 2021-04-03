Суд арестовал опекунов, которые истязали 10-летнюю девочку в Новой Москве

В Новой Москве арестованы опекуны, истязавшие ребенка. Об аресте суд попросили следователи СК по Троицкому и Новомосковскому административным округам столицы.

В школе, где учится девочка, следы истязаний заметили учителя и обратились в правоохранительные органы.

Старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова рассказала, что истязания над ребенком длились несколько лет.

"С 2018 по март 2021 года женщина, являющаяся опекуном 10-летней девочки, и ее сожитель на территории частного дома, расположенного в поселении Щаповское в городе Москве, а также в иных местах, систематически подвергали избиению ребёнка", - объяснила представитель ведомства.

Девочку отправили в больницу. Там медики нашли множественные гематомы на голове и на теле ребёнка. Иванова говорит, что девочке оказывается необходимая помощь.

Следователи задержали женщину 1985 года рождения и мужчину 1974 года рождения, обоим уже предъявлено обвинение. Фамилии их в СК не называет, а дома у арестованных прошли обыски. Следствие только начинается.