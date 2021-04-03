В Москве открылась выставка пермских художников

В выставочном зале Союза художников России на Покровке, 37 открылась выставка "Пермский локомотив". Представить в столице пермскую школу живописи - работы художников уральских городов - удалось впервые со времен СССР.

- Столичная публика сможет познакомиться с западноуральскими мастерами, больше узнать об истории самобытной и оригинальной школы, - говорит председатель Пермского отделения ВТОО "Союз художников России" Елена Постнова. - Тем более таким мощным "локомотивом" в Москве пермяки последний раз выставлялись очень давно, еще в 80-х годах прошлого века.

Корова на фоне застывшего во времени и в поле танка, бесконечные железнодорожные пути, уходящие куда-то в Сибирь, мотовилихинские заводы, уральские мастера и мастерицы… Представлены более 60 живописных и графических полотен художников разных поколений: Максима Титова, Татьяны Нечеухиной, Максима Каеткина, Ксении Козловой, Юрия Лапшина, Дмитрия Пермякова и других. Эстетика - очень разная: промышленная, провинциальная. Но с общей идеей: Пермь - город не транзитный.

Экспозицию пермских художников в Москве уже посетили министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский, заместитель председателя Правительства Пермского края Алексей Черников и руководитель представительства Пермского края при Правительстве РФ Василий Гнедов.

Что важно? Посмотреть работы можно бесплатно: выставка открыта до 15 апреля.

Это часть масштабного творческого и образовательного проекта "Большие художники малых городов", который получил поддержку Фонда президентских грантов. Цель проекта - развитие и сохранение региональных школ живописи, части большого культурного наследия России. Москвичи могут оценить работы пермских художников, а студенты пермских художественных вузов и школ искусств - пройти обучение во всероссийском Доме творчества "Академическая дача им. Репина".