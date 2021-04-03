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Рубрика: Общество

Вильфанд назвал чудом солнце над Москвой

Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости
Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

Ближайшие дни станут для москвичей лучшим временем для принятия солнечных ванн. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
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"Сейчас угол наклона солнечных лучей большой, происходит рассеивание, поэтому сейчас лучшее время для солнечных ванн", - приводит его слова РИА Новости.

Интересно, что солнце, которое будет выходить над Москвой начиная с воскресенья и до середины следующей недели, синоптик назвал чудом.

"Это солнце, которое будет до середины следующей недели - это же чудо! Оно же насыщено энергией", - сказал Вильфанд.

Он пояснил, что сейчас солнечная энергия сопоставима с той, что можно наблюдать обычно в третьей пятидневке сентября. Но поскольку в апреле эта энергия затрачивается на прогрев почвы и таяние льда, температура воздуха существенно ниже, чем в начале осени.

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