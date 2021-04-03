Вильфанд назвал чудом солнце над Москвой

Ближайшие дни станут для москвичей лучшим временем для принятия солнечных ванн. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Сейчас угол наклона солнечных лучей большой, происходит рассеивание, поэтому сейчас лучшее время для солнечных ванн", - приводит его слова РИА Новости.

Интересно, что солнце, которое будет выходить над Москвой начиная с воскресенья и до середины следующей недели, синоптик назвал чудом.

"Это солнце, которое будет до середины следующей недели - это же чудо! Оно же насыщено энергией", - сказал Вильфанд.

Он пояснил, что сейчас солнечная энергия сопоставима с той, что можно наблюдать обычно в третьей пятидневке сентября. Но поскольку в апреле эта энергия затрачивается на прогрев почвы и таяние льда, температура воздуха существенно ниже, чем в начале осени.