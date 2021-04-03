Виновник смертельной аварии в Москве ранее был лишен прав

Водитель каршеринга, совершившего смертельное ДТП в столице, ранее был лишен прав, сообщает представитель департамента транспорта.

ДТП произошло на слиянии улиц Вавилова и Орджоникидзе в Москве. Экипаж ДПС потребовал водителя остановиться, но тот только добавил газу. В результате врезался в такси. В аварии погиб и ее виновник, и таксист.

Как выяснилось, в этом году водитель каршеринга был лишён прав на 20 месяцев за отказ от прохождения медосвидетельствования. По всей видимости именно это стало причиной его бегства от сотрудников ДПС.

Кстати, его аккаунт в каршеринге не был заблокирован.