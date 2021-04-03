Прекращены перевозки по понтонному мосту между Благовещенском и Хэйхэ

В субботу прекратились перевозки по грузовому понтонному мосту через реку Амур между пунктами пропуска Благовещенска и китайского Хэйхэ.

Как сообщается на сайте правительства Амурской области, 2 апреля российские транспортные средства выполнили последние рейсы по маршруту Благовещенск - Хэйхэ - Благовещенск.

Накануне понтонная переправа была обследована российскими и китайскими специалистами. По результатам обследования было принято решение о прекращении международного сообщения на данном направлении, поскольку ледовое состояние реки и погодные условия не позволяют обеспечить безопасность грузовых перевозок.

Понтонный мост был открыт для движения грузового автотранспорта 15 марта этого года. Переправа работала с некоторыми ограничениями и соблюдением мер по предотвращению распространения коронавируса.