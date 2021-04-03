Прекращены перевозки по понтонному мосту между Благовещенском и Хэйхэ

Новости

Эксперт рассказал Bloomberg о восстановлении экономики России 03:55
Вильфанд пообещал жителям ЦФО пять теплых и солнечных дней 03:34
Во Франции два человека умерли от тромбоза после прививки AstraZeneca 03:13
Украина впервые за 8 месяцев нанесла артиллерийский удар по ЛНР 02:55
Пушков заявил о социальной деградации США из-за легализации наркотиков 02:40
Каждый пятый житель США привился от коронавируса 02:12
В Грузии потребовали наказать осквернивших памятник Грибоедову 01:55
За сутки в Турции выявлено рекордное число заболевших COVID-19 01:35
Вильфанд назвал чудом солнце над Москвой 00:52
США отменили санкции против сотрудников Международного уголовного суда 00:41
У Капитолия приспустят флаги в память о погибшем полицейском 02.04.2021
Захарова иронично высказалась о санкциях Киева против Россотрудничества 02.04.2021
Мишустин утвердил госпрограмму развития Арктики на 2021-2024 годы 02.04.2021
Скончался раненый при задержании таранившего Капитолий мужчины полицейский 02.04.2021
Автомобиль сбил пешехода, переходившего Садовое кольцо в неположенном месте 02.04.2021
Утвержден отличительный знак для журналистов на митингах 02.04.2021
За сутки выздоровел от коронавируса 51 военнослужащий 02.04.2021
Полное восстановление собора Парижской Богоматери может занять до 20 лет 02.04.2021
Рождаемость выросла в России по итогам марта 02.04.2021
Бастрыкин призвал следователей читать комментарии граждан в соцсетях 02.04.2021
Опубликованы уникальные дневники путешественника Живаго по Египту 02.04.2021
Нидерланды прекратили прививать вакциной AstraZeneca лиц моложе 60 лет 02.04.2021
Суд оправдал Бари Алибасова по делу о драке 02.04.2021
Утверждены особенности итоговой аттестации школьников в 2021 году 02.04.2021
Лео Бокерия высоко оценил действия хирургов Благовещенска 02.04.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как не остаться без квартиры и с долгами по ипотеке после развода
Как не остаться без квартиры и с долгами по ипотеке после развода
Принимать экзамен на права будут по-новому
Принимать экзамен на права будут по-новому
Какие изменения ждут россиян в апреле
Какие изменения ждут россиян в апреле
03.04.2021 04:12
Рубрика: Экономика

Прекращены перевозки по понтонному мосту между Благовещенском и Хэйхэ

Текст: Юрий Батин

В субботу прекратились перевозки по грузовому понтонному мосту через реку Амур между пунктами пропуска Благовещенска и китайского Хэйхэ.

Как сообщается на сайте правительства Амурской области, 2 апреля российские транспортные средства выполнили последние рейсы по маршруту Благовещенск - Хэйхэ - Благовещенск.

МЧС закрывает переправы и готовится к бурным паводкам

Накануне понтонная переправа была обследована российскими и китайскими специалистами. По результатам обследования было принято решение о прекращении международного сообщения на данном направлении, поскольку ледовое состояние реки и погодные условия не позволяют обеспечить безопасность грузовых перевозок.

Понтонный мост был открыт для движения грузового автотранспорта 15 марта этого года. Переправа работала с некоторыми ограничениями и соблюдением мер по предотвращению распространения коронавируса.

В регионах Экономика Недвижимость Инфраструктура Экономика Транспорт Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область

Главное сегодня

Путин заявил об эффективности российской вакцины от COVID-19 против штаммов
Эксперт рассказал Bloomberg о восстановлении экономики России
Украина впервые за 8 месяцев нанесла артиллерийский удар по ЛНР
Пушков заявил о социальной деградации США из-за легализации наркотиков
Захарова иронично высказалась о санкциях Киева против Россотрудничества
В Минтруде рассказали, как заранее узнать о льготах и выплатах
Минэнерго рассказало, как демпфер повлиял на цены на бензин