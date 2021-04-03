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03.04.2021 12:00
Рубрика: Экономика

В Роснедрах рассказали, где возможны открытия крупных месторождений

Текст: Сергей Тихонов
Еще возможны открытия крупных месторождений нефти и газа в Восточной Сибири и в восточных морях Арктики. Об этом в интервью "Российской газете" рассказал заместитель министра природных ресурсов и экологии, глава Федерального агентства по недропользованию Евгений Киселев.
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Фото: Алексей Андронов/ТАСС
Глава Роснедр рассказал, на сколько лет России хватит запасов нефти

"Мы только начали по-настоящему прощупывать Восточную Сибирь. Пока только в Юго-Западной части, где проходит газопровод "Сила Сибири", но даже там территория не до конца изучена", - сказал Киселев.

По его словам, здесь еще возможны очень большие открытия, особенно в северной части Восточной Сибири. Кроме этого, пока почти не ведется поиск в восточном секторе арктического шельфа, а там, по оценкам "ВНИИОкеанология", предполагаемые геологические запасы составляют 43,7 млрд тонн условного топлива, а извлекаемые - 8,8 млрд тонн, сказал Киселев.

Полный текст интервью с заместителем министра природных ресурсов и экологии, руководителем федерального агентства по недропользованию - Роснедра Евгением Киселевым читайте в ближайшем номере "РГ".

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