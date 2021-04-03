В Саратове неизвестный метнул из машины в людей гранату

После обеда у офиса управляющей компании "Красная" в Саратове неизвестный метнул из машины предмет, прогремел взрыв, сообщили в областной прокуратуре.

По предварительным данным, это было пиротехническое устройство - страйкбольная граната. Она была направлена в группу людей. Никто не пострадал. На место происшествия выехали представители прокуратуры Ленинского района Саратова и органов полиции.

- Устанавливаются лица, причастные к произошедшему. Также будет проверена деятельность управляющей компании по управлению многоквартирными домами и при начислении платы гражданам за коммунальные ресурсы, - сообщили в прокуратуре Саратовской области.

Ситуацию взял под контроль прокурор области Сергей Филипенко.