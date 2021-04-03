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03.04.2021 14:30
Рубрика: Происшествия

В Башкирии во время пожара погибли женщина и ребенок

Текст: Гульназ Данилова

В селе Языково Благоварского района произошел пожар в жилом доме, унесший жизнь двух человек, в том числе ребенка. Еще один ребенок госпитализирован.

Фото: Владимир Воропаев/"Амурская правда"
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Как уточнили в ГУ МЧС по Республике Башкортостан, сообщение о возгорании дома по улице Генерала Шаймуратова поступило в 12:02 по московскому времени.

На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось открытое горение внутри бревенчатого дома размером 5х8 метров. В тушении участвовало 23 человека, использовано 10 единиц техники. В 12.10 пожар был локализован на площади 40 квадратных метров, а еще через 16 минут открытое горение ликвидировано.

- В ходе тушения пожара обнаружено двое погибших: женщина 1987 года рождения и мальчик 2015 года рождения. В результате пожара пострадал еще один мальчик 2018 года рождения. Он доставлен в ЦРБ села Языково, состояние медиками оценивается как тяжелое, - рассказали подробности спасатели.

На месте ЧП работают эксперт испытательной пожарной лаборатории и дознаватель МЧС России, а также следственно-оперативная группа. Причина пожара устанавливается.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан

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