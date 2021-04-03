В каких регионах в апреле можно найти работу с зарплатой от 200 тысяч рублей

Весной многие начинают искать новую работу. Высокооплачиваемые вакансии можно найти не только в столице, но и других городах. В свежей подборке НeadHunter есть высокооплачиваемая вакансия главного инженера-конструктора с зарплатой от 300 тысяч рублей на руки. Специалиста ищет производитель металлических дверей в Казани. Столько же готовы предложить руководителю отдела аренды ТРК в Санкт-Петербурге и менеджеру по продажам металлопроката в Новосибирске. В Екатеринбурге требуется руководитель дивизиона "Сибирь" в отечественную компанию, которая занимается водоотведением и элементами благоустройства. Ему готовы предложить от 240 до 500 тысяч рублей в месяц на руки. А в Ростове-на-Дону обещают до 200 тысяч рублей до вычета налогов управляющему в супермаркет.

В Астрахани и Перми ищут врачей и предлагают зарплату от 150 тысяч рублей.

В базе HН обращает на себя внимание вакансия начальника оздоровительного лагеря с зарплатой до полумиллиона рублей. Не поверилось. Открыла размещенное в базе объявление. Специалиста ждут в санатории в поселке Кумыс (Набережные Челны). Правда, в конце объявления все же указано, что 500 тысяч рублей - это годовой доход. Требования к соискателю - педагогическое образование, опыт работы (не указан, какой именно).

Можно найти в базе НН и высокооплачиваемые вакансии удаленной работы. Так, в Екатеринбурге требуется менеджер по продаже новостроек (удаленно) с зарплатой до 530 тысяч рублей. В эту сумму, скорее всего, заложен уже процент с продаж. А продуктовая IT-компания в Санкт-Петербурге ищет технического руководителя на зарплату от 300 тысяч рублей.

Неплохо сейчас удаленно могут заработать репетиторы. Так, в Северной столице репетитору русского языка готовы предложить от 250 до 300 тысяч рублей на руки. Среди из преимуществ - гибкий график (преподаватель сам выбирает, когда и сколько уроков проводить), деньги выплачивают сразу же после каждого занятия, обещают в размещенном объявлении. И, что интересно, опыт работы и педагогическое образование - не обязательны!