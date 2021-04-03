Новости

В Госдуме оценили заявление Киева об отработке сценария войны с Россией 11:57
Полк спецназа в Ставропольском крае перевооружен на новейшие АК-12 11:49
В каких регионах в апреле можно найти работу с зарплатой от 200 тысяч рублей 11:45
Вяльбе обвинила лыжницу Шимолину в выходе на марафон в норвежской форме 11:40
Кабмин одобрил продление соглашения между РФ и США о сотрудничестве в космосе 11:28
Порье подписал контракт на бой с Макгрегором 11:08
Истомина выиграла масс-старт на чемпионате России лыжным гонкам 11:02
В Брюсселе задержали 100 человек из-за первоапрельской шутки 10:13
Сбербанк опроверг выводы о начале третьей волны коронавируса 09:56
Стало известно имя напавшего на Капитолий 09:06
"СберИндекс" спрогнозировал начало третьей волны COVID-19 в апреле 08:45
Глава РАН объяснил, почему пожилым людям надо привиться от COVID-19 08:36
В Татарстане и Чувашии подготовились к началу строительства М-12 08:23
Онколог указал на главные признаки предракового состояния 08:02
Гол Орлова в овертайме принес "Вашингтону" победу над "Нью-Джерси" 07:42
Усман Нурмагомедов одержал первую победу в Bellator 07:27
В Росавиации рассказали о росте цен на авиабилеты 07:07
Обломок ракеты Falcon 9 упал на ферму в США 06:37
Врач назвал худший способ употребления яиц 06:05
Сотрудник Центробанка перечислил признаки подозрительных платежей 05:53
Южная Корея объявила о введении "ковид-паспортов" 05:03
Премьер Чехии заявил о готовности купить "Спутник V" без одобрения EMA 04:45
Главу минздрава Румынии оштрафовали за отказ надеть маску в парламенте 04:21
В Bloomberg отметили восстановление экономики России 03:55
Вильфанд рассказал о потеплении в европейской части России 03:34
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как не остаться без квартиры и с долгами по ипотеке после развода
Как не остаться без квартиры и с долгами по ипотеке после развода
Какие изменения ждут россиян в апреле
Какие изменения ждут россиян в апреле
Фоторепортаж: Как выглядит кинотеатр "Художественный" после реставрации
Фоторепортаж: Как выглядит кинотеатр "Художественный" после реставрации
03.04.2021 11:45
Рубрика: Экономика

В каких регионах в апреле можно найти работу с зарплатой от 200 тысяч рублей

Текст: Ольга Воскресенская
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Весной многие начинают искать новую работу. Высокооплачиваемые вакансии можно найти не только в столице, но и других городах. В свежей подборке НeadHunter есть высокооплачиваемая вакансия главного инженера-конструктора с зарплатой от 300 тысяч рублей на руки. Специалиста ищет производитель металлических дверей в Казани. Столько же готовы предложить руководителю отдела аренды ТРК в Санкт-Петербурге и менеджеру по продажам металлопроката в Новосибирске. В Екатеринбурге требуется руководитель дивизиона "Сибирь" в отечественную компанию, которая занимается водоотведением и элементами благоустройства. Ему готовы предложить от 240 до 500 тысяч рублей в месяц на руки. А в Ростове-на-Дону обещают до 200 тысяч рублей до вычета налогов управляющему в супермаркет.

Фото: iStock
Работодатели начали арендовать для сотрудников офисные особняки

В Астрахани и Перми ищут врачей и предлагают зарплату от 150 тысяч рублей.

В базе HН обращает на себя внимание вакансия начальника оздоровительного лагеря с зарплатой до полумиллиона рублей. Не поверилось. Открыла размещенное в базе объявление. Специалиста ждут в санатории в поселке Кумыс (Набережные Челны). Правда, в конце объявления все же указано, что 500 тысяч рублей - это годовой доход. Требования к соискателю - педагогическое образование, опыт работы (не указан, какой именно).

Можно найти в базе НН и высокооплачиваемые вакансии удаленной работы. Так, в Екатеринбурге требуется менеджер по продаже новостроек (удаленно) с зарплатой до 530 тысяч рублей. В эту сумму, скорее всего, заложен уже процент с продаж. А продуктовая IT-компания в Санкт-Петербурге ищет технического руководителя на зарплату от 300 тысяч рублей.

Неплохо сейчас удаленно могут заработать репетиторы. Так, в Северной столице репетитору русского языка готовы предложить от 250 до 300 тысяч рублей на руки. Среди из преимуществ - гибкий график (преподаватель сам выбирает, когда и сколько уроков проводить), деньги выплачивают сразу же после каждого занятия, обещают в размещенном объявлении. И, что интересно, опыт работы и педагогическое образование - не обязательны!

В регионах Экономика Работа Занятость Филиалы РГ Волга-Кама Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Сибирь Филиалы РГ Юг России Филиалы РГ Пермский край ПФО Татарстан Казань СЗФО Санкт-Петербург СФО Новосибирская область ЮФО Ростовская область Ростов-на-Дону ЮФО Астраханская область Астрахань

Главное сегодня

Кабмин одобрил продление соглашения между РФ и США о сотрудничестве в космосе
Умер заслуженный тренер России по легкой атлетике Евгений Загорулько
В Bloomberg отметили восстановление экономики России
Украина впервые за 8 месяцев нанесла артиллерийский удар по ЛНР
Сбербанк опроверг выводы о начале третьей волны коронавируса
В Минтруде рассказали, как заранее узнать о льготах и выплатах
Минэнерго рассказало, как демпфер повлиял на цены на бензин