В Оренбурге эвакуируют жильцов рушащегося здания

Новости

В Москве два человека погибли в аварии с каршерингом 19:21
Число пострадавших в железнодорожной катастрофе на Тайване возросло до 186 18:54
В Ленобласти сгорел мебельный цех 18:32
Три человека погибли в результате стрельбы в американском Мэриленде 18:30
СК начал проверку ЧП с газовым баллоном в Новой Москве 18:15
В Госдуме ответили на слова главы Минобороны ФРГ о росте вызовов из-за РФ 17:57
Вышел первый трейлер нового "Космического Джема" на русском языке 17:35
Вице-премьер Оверчук посетил Беларусь 17:30
Все застрявшие из-за контейнеровоза суда прошли Суэцкий канал 17:22
В ДНР из-за обстрела украинских силовиков погиб ребенок 16:49
Плевок в лицо Капитану Америке: что нового в "Соколе и Зимнем Солдате" 16:35
Ушел из жизни один из создателей Высшей школы экономики 16:33
В "Соколе и Зимнем Солдате" показали камео персонажа "Черной Пантеры" 16:15
Кабмин одобрил поправки об участии в заседаниях судов с личных телефонов 15:37
В Москве открылась выставка пермских художников 15:11
В Британии семь человек умерли из-за тромбов после вакцины AstraZeneca 14:46
В Иране объявили о четвертой волне коронавирусной инфекции 14:06
На Кубани начались соревнования летчиков "Авиадартс-2021" 14:03
Петербуржцу из бедра удалили опухоль весом 7 килограммов 13:51
Клип Манижи Russian Woman установил рекорд на "Евровидении" 13:50
Следствие требует запрета действий для блогера Била по делу о ДТП в Москве 13:21
Стали известны обстоятельства смерти актрисы Нины Зоткиной 13:08
Умерла актриса Нина Зоткина 12:55
В Петербурге почтят память погибших в теракте в метро 12:24
Вышел трейлер полнометражного мультфильма "Кощей. Начало" 12:17
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как не остаться без квартиры и с долгами по ипотеке после развода
Как не остаться без квартиры и с долгами по ипотеке после развода
Какие изменения ждут россиян в апреле
Какие изменения ждут россиян в апреле
Фоторепортаж: Как выглядит кинотеатр "Художественный" после реставрации
Фоторепортаж: Как выглядит кинотеатр "Художественный" после реставрации
03.04.2021 18:56
Рубрика: Происшествия

В Оренбурге эвакуируют жильцов рушащегося здания

В Оренбурге на улице Советской накануне вечером рухнули перекрытия над подвалом между двумя крылами жилого дома №27.

Фото: Администрация Междуреченского городского округа
СК возбудил дело после обрушения спортзала в школе Междуреченска

Осмотр комиссией из сотрудников администрации города, МЧС и других экспертов показал, что ситуация аварийная: у конструкций здания исчерпан ресурс несущей способности, велика угроза дальнейшего обрушения.

Как пояснили в оренбургской мэрии, решено было выселить людей из этой части здания и демонтировать дом. Жильцов - а это восемь семей - переселят в маневренный фонд: выделены автобус и грузовики, переезд рассчитывают закончить сегодня.

В ближайшее время доступ во двор аварийного дома полностью перекроют.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область Оренбург

Главное сегодня

Кабмин одобрил продление соглашения между РФ и США о сотрудничестве в космосе
Все застрявшие из-за контейнеровоза суда прошли Суэцкий канал
Глава Роснедр рассказал, на сколько лет России хватит запасов нефти
В ДНР из-за обстрела украинских силовиков погиб ребенок
Умер заслуженный тренер России по легкой атлетике Евгений Загорулько
Как снизить риск использования газа в быту
Суд запретил возвращать взятки тем, кто их дал