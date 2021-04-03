В Оренбурге эвакуируют жильцов рушащегося здания

В Оренбурге на улице Советской накануне вечером рухнули перекрытия над подвалом между двумя крылами жилого дома №27.

Осмотр комиссией из сотрудников администрации города, МЧС и других экспертов показал, что ситуация аварийная: у конструкций здания исчерпан ресурс несущей способности, велика угроза дальнейшего обрушения.

Как пояснили в оренбургской мэрии, решено было выселить людей из этой части здания и демонтировать дом. Жильцов - а это восемь семей - переселят в маневренный фонд: выделены автобус и грузовики, переезд рассчитывают закончить сегодня.

В ближайшее время доступ во двор аварийного дома полностью перекроют.