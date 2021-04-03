СК возбудил дело после обрушения спортзала в школе Междуреченска

Следственный комитет Кузбасса возбудил уголовное дело о халатности после обрушения стены пристройки школы №2 в Междуреченске.

По словам очевидцев, авария произошла в ночь на 3 апреля. В стене образовался провал размерами приблизительно 15 на 25 метров. Никто из людей не пострадал.

- Предварительно установлено, что накануне в помещении пристройки школы, в которой располагались столовая и спортивный зал, начала отслаиваться кирпичная кладка, образовалась трещина в стене. Главой города было принято решение о приостановлении учебного процесса и переводе учащихся на дистанционное обучение, - сообщила Ирина Мазеева, помощник руководителя следственного управления по связям со СМИ.

Известно, что обрушилась стена спортзала и часть стены столовой. Как сообщает информационный портал NGS42.RU, капитальный ремонт этих помещений был запланирован в 2019 году, но его перенесли на неопределенный срок. В начале года, как рассказывают местные жители, спортзал признали аварийно опасным участком. Несколько дней назад доступ в помещение был закрыт, о чем заявила корреспонденту издания начальник пресс-службы администрации Междуреченска Мария Воробьева.

Следственная группа уже изъяла в школе всю необходимую документацию, связанную с ремонтными работами. А областной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства обеспечения безопасности жизни и здоровья детей.