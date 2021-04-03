СК возбудил дело после обрушения спортзала в школе Междуреченска

Новости

Следствие требует запрета действий для блогера Била по делу о ДТП в Москве 13:21
Стали известны обстоятельства смерти актрисы Нины Зоткиной 13:08
Умерла актриса Нина Зоткина 12:55
В Петербурге почтят память погибших в теракте в метро 12:24
Вышел трейлер полнометражного мультфильма "Кощей. Начало" 12:17
Оперштаб: Еще 1151 пациент вылечился от коронавируса в Москве 12:07
Лыжница Шимолина отрицает, что бежала марафон в форме сборной Норвегии 12:06
В Госдуме оценили заявление Киева об отработке сценария войны с Россией 11:57
Полк спецназа в Ставропольском крае перевооружен на новейшие АК-12 11:49
В каких регионах в апреле можно найти работу с зарплатой от 200 тысяч рублей 11:45
Вяльбе обвинила лыжницу Шимолину в выходе на марафон в норвежской форме 11:40
Кабмин одобрил продление соглашения между РФ и США о сотрудничестве в космосе 11:28
Порье подписал контракт на бой с Макгрегором 11:08
Истомина выиграла масс-старт на чемпионате России лыжным гонкам 11:02
В Брюсселе задержали 100 человек из-за первоапрельской шутки 10:13
Сбербанк опроверг выводы о начале третьей волны коронавируса 09:56
Стало известно имя напавшего на Капитолий 09:06
"СберИндекс" спрогнозировал начало третьей волны COVID-19 в апреле 08:45
Глава РАН объяснил, почему пожилым людям надо привиться от COVID-19 08:36
В Татарстане и Чувашии подготовились к началу строительства М-12 08:23
Онколог указал на главные признаки предракового состояния 08:02
Гол Орлова в овертайме принес "Вашингтону" победу над "Нью-Джерси" 07:42
Усман Нурмагомедов одержал первую победу в Bellator 07:27
В Росавиации рассказали о росте цен на авиабилеты 07:07
Обломок ракеты Falcon 9 упал на ферму в США 06:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как не остаться без квартиры и с долгами по ипотеке после развода
Как не остаться без квартиры и с долгами по ипотеке после развода
Какие изменения ждут россиян в апреле
Какие изменения ждут россиян в апреле
Фоторепортаж: Как выглядит кинотеатр "Художественный" после реставрации
Фоторепортаж: Как выглядит кинотеатр "Художественный" после реставрации
03.04.2021 13:18
Рубрика: Происшествия

СК возбудил дело после обрушения спортзала в школе Междуреченска

Текст: Сергей Зюзин
Фото: Администрация Междуреченского городского округа Фото: Администрация Междуреченского городского округа
Фото: Администрация Междуреченского городского округа

Следственный комитет Кузбасса возбудил уголовное дело о халатности после обрушения стены пристройки школы №2 в Междуреченске.

Фото: Пресс-служба СКР по Астраханской области
Число погибших при обрушении ангара в Ахтубинске увеличилось до двух

По словам очевидцев, авария произошла в ночь на 3 апреля. В стене образовался провал размерами приблизительно 15 на 25 метров. Никто из людей не пострадал.

- Предварительно установлено, что накануне в помещении пристройки школы, в которой располагались столовая и спортивный зал, начала отслаиваться кирпичная кладка, образовалась трещина в стене. Главой города было принято решение о приостановлении учебного процесса и переводе учащихся на дистанционное обучение, - сообщила Ирина Мазеева, помощник руководителя следственного управления по связям со СМИ.

Известно, что обрушилась стена спортзала и часть стены столовой. Как сообщает информационный портал NGS42.RU, капитальный ремонт этих помещений был запланирован в 2019 году, но его перенесли на неопределенный срок. В начале года, как рассказывают местные жители, спортзал признали аварийно опасным участком. Несколько дней назад доступ в помещение был закрыт, о чем заявила корреспонденту издания начальник пресс-службы администрации Междуреченска Мария Воробьева.

Следственная группа уже изъяла в школе всю необходимую документацию, связанную с ремонтными работами. А областной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства обеспечения безопасности жизни и здоровья детей.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область

Главное сегодня

Кабмин одобрил продление соглашения между РФ и США о сотрудничестве в космосе
Умер заслуженный тренер России по легкой атлетике Евгений Загорулько
В Bloomberg отметили восстановление экономики России
Украина впервые за 8 месяцев нанесла артиллерийский удар по ЛНР
Сбербанк опроверг выводы о начале третьей волны коронавируса
Как снизить риск использования газа в быту
Суд запретил возвращать взятки тем, кто их дал