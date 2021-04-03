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03.04.2021 11:49
Рубрика: Власть

Полк спецназа в Ставропольском крае перевооружен на новейшие АК-12

Текст: Александр Степанов

Полк специального назначения Южного военного округа в Ставропольском крае одним из первых получил партию из 300 новейших автоматов Калашникова АК-12, рассказал начальник пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев. АК-12 отличается от стоящих сейчас на вооружении автоматов АК-74 повышенной кучностью стрельбы и запасом живучести ствола. Улучшение эргономики оружия повысило удобство эксплуатации.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
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Масса автомата - 3,5 кг, дальность прямого выстрела - 440 м. Скорострельность оружия - 650 выстрелов в минуту. Автомат может вести огонь в трех режимах: очередь, отсечка по два выстрела и одиночные выстрелы.

Кроме того, на новейший автомат впервые установлены планки Пикатинни для крепления вспомогательного оборудования. Также для АК-12 разработан новый магазин, который можно использовать как упор для стрельбы.

Автомат Калашникова АК-12 калибра 5,45 мм разработан концерном "Калашников" в рамках программы "Ратник". В конце 2018 года он был принят на вооружение.

В регионах Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край

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