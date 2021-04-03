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03.04.2021 13:51
Рубрика: Общество

Петербуржцу из бедра удалили опухоль весом 7 килограммов

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Фото: Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга Фото: Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга
Фото: Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга

7-килограммовую опухоль удалили хирурги петербургского онкоцентра в поселке Песочный, сообщает комитет по здравоохранению Северной столицы.

Фото: iStock
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Припухлость на поверхности бедра мужчина заметил три года назад, тогда же сделал МРТ, обследование показало, что причиной стало новообразование диаметром около 13 сантиметров. Спустя год мужчина обратился в петербургский онкоцентр, пожаловался, что опухоль постоянно растет. Врачи поставили диагноз - миксофибросаркома, это злокачественная опухоль, которая чаще всего образуется в руках и ногах.

Получив неутешительный диагноз, мужчина покинул онкоцентр и вновь вернулся в феврале 2021 года, когда опухоль достигла веса семи килограммов. Новообразование проросло во все мышцы бедра, давила на ссуды и нервы.

Четыре часа врачи вырезали опухоль. Операция прошла успешно, пациент потерял минимальное количество крови.

Как признались впоследствии доктора, операция могла быть значительно проще для пациента, если бы мужчина изначально, сразу после постановки диагноза, лег на операционный стол. Теперь же ему придется всю жизнь носить ортез для коленного сустава, чтобы защитить оставшиеся мышцы вблизи коленного сустава.

Сейчас мужчина находится в больнице, проходит сеансы лучевой терапии.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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