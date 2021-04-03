Псковские таможенники пресекли ввоз в Россию 150 кг гашиша под видом оливок

В Псковской области на пограничном пункте "Бурачки" таможенники обнаружили в машине, прибывшей из Латвии 150 килограммов гашиша. Об этом сообщает Северо-Западное таможенное управление.

По документам в грузовике перевозились испанские оливки. Но когда таможенники стали проверять машину, то обнаружили, что топливный бак выглядит очень подозрительно.

Оказалось, что в баке был оборудован тайник, внутри которого лежали 219 брикетов с коричневым веществом. Экспертиза показала, что это гашиш.

Водитель и пассажир грузовика задержаны. Сейчас выясняется, кто был грузополучателем партии наркотиков.

По факту контрабанды наркотических средств в особо крупном размере возбуждено уголовное дело.