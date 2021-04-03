В Псковской области осквернили памятник погибшим десантникам 6 роты

Неизвестные вандалы осквернили памятник героям 6 роты в городе Остров Псковской области, где установлены бюсты в честь троих военнослужащих-островичей, героически погибших во время боя с чеченскими террористами. Об этом сообщили в СУ СК по региону.

Этот факт был выявлен в ходе мониторинга СМИ, отметили в ведомстве. Согласно опубликованной информации, преступники развернули стоящие на постаментах бюсты в другую сторону.

По данному факту начата процессуальная проверка. На место происшествия выехал руководитель СУ СК по Псковской области Петр Крупеня и сотрудники отдела криминалистики аппарата управления и территориального следственного отдела.

Напомним, бойцы 6 роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка 76 гвардейской воздушно-десантной дивизии погибли в 2000 году в Шатойском районе Чечни в бою с многократно превосходящими силами чеченских боевиков. Бой продолжался с 29 февраля по 1 марта. Заняв господствующую высоту, 90 десантников выдержали нападение группировки врага численностью до 2,5 тысяч человек, которая пыталась вырваться из окружения. В бою погибли 84 российских бойца.