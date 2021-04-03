В Новошахтинске восьмилетнюю девочку держали на привязи и не кормили

Сотрудники правоохранительных органов Ростовской области отреагировали на информацию, появившуюся в соцсетях. Речь идет о восьмилетней девочке из Новошахтинска. Судя по сообщению в интернете, мать держала ее на привязи, а также не давала есть и пить.

При этом отмечается, что голодный ребенок жевал одеяло, а руки у девочки были в кровоподтеках.

Как сообщает РИА Новости, полиция разыскивает мать ребенка, а саму девочку уже доставили в больницу. По словам представителя ведомства, полицейские выясняют обстоятельства случившегося.

Также проверку организовала прокуратура региона.

"В ходе проверки будет дана оценка действиям органов профилактики и родителей (законных представителей) несовершеннолетней. По итогам проверочных мероприятий будут приняты исчерпывающие меры реагирования", - сообщили в ведомстве.