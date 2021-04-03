В Сочи ко дню космонавтики откроют "Гагаринский маршрут"

Новый экскурсионный маршрут по памятным местам, связанным с Юрием Алексеевичем Гагариным, появится в Сочи к 12 апреля. Как сообщили в пресс-службе администрации курортного города, гостям и жителям предложат на выбор пеший маршрут или автобусный.

- К 60-летию со дня первого полета человека в космос город Сочи подготовил новый маршрут по гагаринским местам. Его разработали профессиональные экскурсоводы клуба "Эрудит" при Городском Собрании курорта, - отметили в администрации.

С Сочи связаны несколько эпизодов жизни Гагарина, в частности, именно сюда космонавт приехал в мае 1961 года вместе с семьей для реабилитации после своего полета. К примеру, в центре города Юрий Алексеевич встречался с общественностью. Одна из таких встреч произошла на Ореховой аллее, где только начали возводить новый микрорайон на правом берегу реки Сочи. На этом месте был посажен символичный кедр - именно такой позывной был у Гагарина. Позже эту улицу переименовали в его честь.

Начинать экскурсию будут от памятника первому космонавту, также экскурсия затронет Аллею космонавтов в парке "Ривьера" и территорию, где сейчас находится современный Цветной бульвар. В 1920-х годах здесь располагался аэродром с взлетно-посадочной полосой.

Кстати, российские космонавты и в наше время проходят послеполетную реабилитацию в санаториях Сочи.