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03.04.2021 13:44
Рубрика: Экономика

В Сочи ко дню космонавтики откроют "Гагаринский маршрут"

Текст: Михаил Сухарев (Краснодарский край)

Новый экскурсионный маршрут по памятным местам, связанным с Юрием Алексеевичем Гагариным, появится в Сочи к 12 апреля. Как сообщили в пресс-службе администрации курортного города, гостям и жителям предложат на выбор пеший маршрут или автобусный.

Фото: НОТК
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- К 60-летию со дня первого полета человека в космос город Сочи подготовил новый маршрут по гагаринским местам. Его разработали профессиональные экскурсоводы клуба "Эрудит" при Городском Собрании курорта, - отметили в администрации.

С Сочи связаны несколько эпизодов жизни Гагарина, в частности, именно сюда космонавт приехал в мае 1961 года вместе с семьей для реабилитации после своего полета. К примеру, в центре города Юрий Алексеевич встречался с общественностью. Одна из таких встреч произошла на Ореховой аллее, где только начали возводить новый микрорайон на правом берегу реки Сочи. На этом месте был посажен символичный кедр - именно такой позывной был у Гагарина. Позже эту улицу переименовали в его честь.

Начинать экскурсию будут от памятника первому космонавту, также экскурсия затронет Аллею космонавтов в парке "Ривьера" и территорию, где сейчас находится современный Цветной бульвар. В 1920-х годах здесь располагался аэродром с взлетно-посадочной полосой.

Кстати, российские космонавты и в наше время проходят послеполетную реабилитацию в санаториях Сочи.

В регионах Экономика Туризм Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Персона: Юрий Гагарин

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