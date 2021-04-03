Задержанного в Геленджике бизнесмена этапировали в Красноярск

Из Краснодарского края в Красноярский доставили руководителя одной из крупнейших строительных компаний Красноярска, который был задержан в Геленджике. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, бизнесмена подозревают в мошенничестве при закупках оборудования.

- Он доставлен в Красноярск. Сейчас задержанный допрашивается, вопрос о мере пресечения будет решен позднее, - цитирует агентство слова собеседника.

Мужчину 2 апреля в аэропорту Геленджика задержали сотрудники ФСБ и Следственного комитета. По предварительной информации, он присвоил 112 миллионов рублей при строительстве нового корпуса Красноярской краевой больницы.

Поставкой оборудования занималась субподрядная организация, владельца которой поместили под домашний арест в середине января. По версии следствия, бизнесмен заменил оборудование на более дешевое. Уголовное дело против него завели по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере".