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03.04.2021 11:59
Рубрика: Происшествия

СК отказался возбуждать дело о смерти директора школы из Златоуста

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)
Следственный отдел СК по городу Златоусту отказал в возбуждении дела по факту доведения до самоубийства директора златоустовской школы №1 Вячеслава Бородина. Эту информацию "РГ" в субботу подтвердили в следственном управлении СК региона.

- Следственным отделом по городу Златоусту действительно принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела ввиду отсутствия состава преступления в действиях проводивших проверку полицейских, - сообщил представитель следственного ведомства Владимир Шишков. - Сейчас материал доследственной проверки с постановлением об отказе находятся в аппарате следственного управления, где они будут изучены в части законности и обоснованности принятого решения.

Фото: Из семейного архива
Семье трагически ушедшего директора школы помогли погасить ипотеку

Как уже сообщала "РГ", директор златоустовской школы №1 Вячеслав Бородин ушел из жизни 2 марта. Его нашли рядом с предсмертной запиской о давлении со стороны правоохранительных органов и опасении за семью и родных. Однако в СК видимо не придали этому документу значения либо не сумели найти доказательства причастности полицейских.

Поводом для проверки образовательного учреждения оперативниками ОБЭП стал сигнал о махинациях директора. Этот донос вызвал шок и в семье, и коллективе. Бородин настолько болел за школу, которую с 2013 года фактически поднимал из руин, что не только ни копейки не брал, но нередко и свои кровные пускал на ее неотложные нужды.

Близкие Вячеслава Бородина считают, что его вынуждали подписать признание в том, чего он не делал. А в случае отказа взять на себя финансовые злоупотребления грозили поискать для него другие статьи. Возможно, рисовали перспективы скандала, от которого могло пострадать не только доброе имя директора, но и всей его семьи. Допустить этого Бородин не мог.

Стоит отметить, что после трагического ухода златоустовского директора многие встали на его защиту и потребовали досконально разобраться в обстоятельствах, подтолкнувших его к страшному шагу. Люди хотят знать, в чем конкретно его подозревали и подтвердились ли в ходе полицейской проверки подозрения. Что было в заявлении на имя прокурора Златоуста, которое Вячеслав Бородин написал в ночь перед смертью, но так его и не отправил? Каким скандалом ему могли угрожать стражи порядка?

Вопросов пока гораздо больше, чем ответов. Все материалы, которые могли бы пролить свет на эту трагическую историю, находятся в СК. И об их содержании в ведомстве не распространяются.

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