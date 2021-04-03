Роспотребнадзор: Не все тесты определяют антитела после "ЭпиВакКороны"

Не все тестовые системы могут определять антитела после вакцинации "ЭпиВакКороной", так как не обладают нужной степенью чувствительности, сообщили в Роспотребнадзоре.

"Большинство коммерческих тестовых наборов нацелены на обнаружение широкого спектра антител к различным участкам оболочечного белка S нового коронавируса, и их чувствительности может быть недостаточно для обнаружения небольшого пула ключевых антител, образующихся после прививки вакциной "ЭпиВакКорона", - заявили в Роспотребнадзоре.

Вакцина "ЭпиВакКорона" имеет пептидный характер. А для вакцинации пептидными антигенами характерно меньшее разнообразие формирующихся антител. "ЭпиВакКорона" вызывает выработку антител именно к таким участкам оболочечного белка S нового коронавируса, которые являются функционально значимыми в жизненном цикле вируса, но при этом не обременяя иммунную систему выработкой антител, играющих меньшую роль в борьбе с болезнью, отметили в ведомстве.

Для оценки уровня сформировавшегося иммунитета необходимо использовать специальные ИФА тест-системы "SARS-CoV-2-IgG-Вектор", разработанные в том числе с учетом особенностей формирования иммунитета в ответ на введение пептидной вакцины, указали в Роспотребнадзоре. Эти ИФА тест-системы поставляются во все регионы, где проводится иммунизация населения вакциной "ЭпиВакКорона".