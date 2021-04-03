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03.04.2021 22:45
Рубрика: Спорт

Россиянин Мурлычкин стал чемпионом мира по скоростному спуску на коньках

Текст: Юрий Гаврилов

В субботу, 3 апреля, в подмосковном парке "Патриот" прошел финал чемпионата мира по скоростному спуску на коньках (Ice Cross). Впервые его организовали на территории России, чьи представители показали отличные результаты.
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Чемпионом среди мужчин стал наш соотечественник Дмитрий Мурлычкин. Второе место досталось представителю Швейцарии Джиму де Паули. Тройку призеров замкнул россиянин Владислав Иванов.

Победительницей в состязании женщин оказалась австрийка Вероника Виндиш. Наша Алина Яковлева получила "серебро". Бронзовая медаль досталась француженке Амандин Денис Жозетте Кандрое. Награды спортсменам вручил директор парка "Патриот" Игорь Габко.

Надо сказать, что чемпионат мира по этому зимнему виду спорта впервые в истории скоростного спуска на коньках состоялся в апреле. В соревнованиях участвовали около 70 спортсменов из 14 стран мира. Они представляли Австрию, Белоруссию, Венгрию, Германию, Казахстан, Польшу, Россию, Словакию, Украину, Францию, Чехию, Швейцарию, Эстонию и ЮАР.

В ходе соревнований спортсмены преодолевали различные препятствия, в том числе ледяные повороты, трамплины, волны и кочки. На отдельных участках трассы скорость их спуска на коньках достигала 80 км/ч.

Если обратиться к истории этого вида спорта, то первые соревнования по скоростному спуску на коньках прошли 20 января 2000 года в Стокгольме. А в 2010 году впервые был разыгран официальный чемпионат мира. За десять лет Ice Cross стал достаточно популярным в Европе и на других континентах. В различных странах, в том числе в России, появились федерации и ассоциации скоростного спуска на коньках. Несколько тысяч спортсменов из 51 страны приняли участие в различных соревнованиях.

Состязаются они на ледяных трассах, средняя протяженность которых 350 метров. Стартуют в наивысшей точке трека, финишируют - в самой низкой, по пути преодолевая различные препятствия. На старт каждой гонки выходят четверо спортсменов . Занявшие первое и второе место в забеге, проходят в следующий этап соревнований. Ну, а в финале победитель также определяется в четверке лучших среди мужчин, женщин и так называемых юниоров.

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