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03.04.2021 08:45
Рубрика: Общество

Сбербанк спрогнозировал начало третьей волны COVID-19 в апреле

Текст: Евгений Гайва
Число новых случаев заражения коронавирусом в России может удвоиться к 15 апреля, считают эксперты аналитического портала "СберИндекс". Прогнозы основаны на математической модели с учетом степени соблюдения людьми санитарных мер.
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

В частности, согласно прогнозу, заболеваемость вновь начнет расти уже четвертого апреля, когда число новых случаев увеличится на 198 - до 8650, свидетельствуют представленные расчеты. Количество инфицируемых будет нарастать в среднем на 570 человек в день. К 15 апреля будет выявляться по 15 тысяч новых случаев SARS-CoV-2.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, второго апреля в России было выявлено 8792 новых случая заражения. Общее число заразившихся COVID-19 в России с начала пандемии составляет 4 563 056 человек. Из них скончались 99 633, выздоровели - 4 186 251 человек.

Заместитель министра здравоохранения России Татьяна Семенова ранее сообщила, что показатели заболеваемости коронавирусом в стране позволяют говорить о третьей волне. Позже министр здравоохранения России Михаил Мурашко уточнил, что пока об этом говорить преждевременно, так как заболеваемость в стране падает.

Общество Здоровье Компании Финансы Сбербанк Пандемия коронавируса COVID-19

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