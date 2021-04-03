Сбербанк спрогнозировал начало третьей волны COVID-19 в апреле

Число новых случаев заражения коронавирусом в России может удвоиться к 15 апреля, считают эксперты аналитического портала "СберИндекс". Прогнозы основаны на математической модели с учетом степени соблюдения людьми санитарных мер.

В частности, согласно прогнозу, заболеваемость вновь начнет расти уже четвертого апреля, когда число новых случаев увеличится на 198 - до 8650, свидетельствуют представленные расчеты. Количество инфицируемых будет нарастать в среднем на 570 человек в день. К 15 апреля будет выявляться по 15 тысяч новых случаев SARS-CoV-2.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, второго апреля в России было выявлено 8792 новых случая заражения. Общее число заразившихся COVID-19 в России с начала пандемии составляет 4 563 056 человек. Из них скончались 99 633, выздоровели - 4 186 251 человек.

Заместитель министра здравоохранения России Татьяна Семенова ранее сообщила, что показатели заболеваемости коронавирусом в стране позволяют говорить о третьей волне. Позже министр здравоохранения России Михаил Мурашко уточнил, что пока об этом говорить преждевременно, так как заболеваемость в стране падает.