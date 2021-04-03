Сеул втягивают в противостояние США и Китая

Прошедшие в последние часы почти одновременные встречи высокопоставленных представителей правительства Южной Кореи с руководством США и Китая вновь продемонстрировали непростую дилемму Сеула: Корею втягивают в противостояние двух ведущих держав, чего сами корейцы отчаянно не желают, стремясь сохранить хорошие отношения как с Вашингтоном, так и Пекином. Несмотря на военно-политический альянс с США, у Сеула немало точек соприкосновения с Китаем не только в торговле, но и во внешней политике. Однако энергия, с которой Вашингтон собирает под знамена антикитайского "похода" своих союзников, оставляет Корее небольшое пространство для маневра.

Вряд ли это случилось преднамеренно, так как подобные встречи согласуются заранее, и у всех всегда есть весьма напряженное расписание, но Южная Корея практически одновременно вынуждена была выступать на своих двух главных дипломатических "фронтах" - американском и китайском. 2 марта в Аннаполисе (штат Мэрилэнд, США) недалеко от Вашингтона в Академии ВМС провели переговоры помощники по вопросам безопасности президентов США, Японии и Республики Корея (РК) - помощник президента США по вопросам национальной безопасности Джэйк Салливан, генеральный секретарь Совета национальной безопасности Японии Сигэру Китамуро и начальник Управления национальной безопасности администрации президента РК Со Хун. А уже буквально через несколько часов 3 марта в китайском городе Сямэне начали консультации главы внешнеполитических ведомств Китая и Южной Кореи - Ван И и Чон Ы Ён.

Если говорить в самом общем приближении, то повестка дня в ходе как первых, так и вторых переговоров была примерно одинаковая и сводилась к обсуждению важнейших вопросов региональной безопасности и стабильности. Но это слишком общее выражение. Если же говорить без дипломатических уловок, когда необходимо обходить "острые углы" и улыбаться, даже когда вы готовы накинуться с кулаками на своего визави, то США рассказывали Японии и Южной Корее, как Вашингтон собирается выстраивать свою антикитайскую кампанию, что США намерены делать в отношении Пхеньяна и что в этой связи потребуется от союзников - Токио и Сеула.

В Сямэне же китайский министр наоборот объяснял своему корейскому коллеге, почему Сеулу не стоит примыкать в любым инициативам, направленным против КНР, а также стороны думали, что стоит делать с Северной Кореей с учетом ожидаемой жесткой линией США в отношении КНДР.

Итоговые заявления по результатам обеих встреч были весьма обтекаемыми и, если сравнивать пресс-релизы каждого из участников, то каждый услышал то, что хотел услышать или по крайней мере подчеркнул именно наиболее выгодные ему моменты. Так, США и Япония по итогам трехсторонней встречи упирали на то, что все участники сошлись в необходимости тесной координации усилий Сеула, Токио и Вашингтона, подчеркнули важность сплоченности альянса, а также поставили во главу политики в отношении КНДР полную денуклеаризацию Корейского полуострова. Южнокорейская сторона же подчеркнула, что США согласились с необходимостью ведения диалога с КНДР и подписания в конечном итоге соглашения об окончании войны на Корейском полуострове.

Итоги китайско-южнокорейских консультаций звучали весьма туманно и заключались в "обсуждении различных проблем Корейского полуострова, включая денуклеаризацию", а также решения провести встречу в формате "2+2" с участием министров иностранных дел и обороны двух стран и организовать в текущем году визит лидера КНР Си Цзиньпиня в Южную Корею.

Насколько можно понять из обтекаемых формулировок итоговых заявлений, а также рассказов "анонимных, но осведомленных источников", США довели до Японии и Южной Кореи основную суть своей итоговой официальной линии в отношении КНДР и Китая и дали понять, что союзники должны поддержать курс "главного военно-стратегического партнера" в лице Вашингтона.

Если с Японией у США проблем не возникло, и Токио уже неоднократно заверял, что согласен с активизацией давления на Китай и Северную Корею, то с Южной Кореей оказалось сложнее. Сеул отнюдь не горит желанием присоединяться к крестовому походу против своего главного торгового партнера в лице Китая, но в то же время не хочет портить отношения и с главным военно-политическим союзником в лице США.

Кроме того, нынешнее правительство РК настроено до последнего пытаться развивать диалог и сотрудничество с Пхеньяном, и не хочет упирать на санкции, а также наступать на "больные мозоли" КНДР типа проблемы соблюдения прав человека. США же наоборот настроены "не без диалога, но с принципиальной твердостью" оказывать давление на Пхеньян, а Джо Байден дал понять, что не намерен лично общаться с Ким Чен Ыном, если тот не примет предварительные условия США. Так что по Северной Корее у Сеула и США согласия точно нет.

Более того, если Южная Корея искренне заинтересована в сотрудничестве по вопросам безопасности и обороны с США, то координировать свои усилия с Японией, с которой у Сеула немало споров и противоречий, она не хочет или как минимум не желает форсировать данный вопрос. А это уже ставит под угрозу планы США по созданию в Северо-Восточной Азии полноценного трехстороннего военного союза в формате "Вашингтон+Сеул+Токио", что направлено в первую очередь против Пекина и Пхеньяна.

Возможно, что именно из-за этих противоречий и споров в Аннаполисе накануне общей трехсторонней встречи Салливан общался с корейским коллегой 1 час 20 минут, тогда как для разговоров с японцем хватило 50 минут. Диалог в трехстороннем формате же вообще затянулся на 1 час 45 минут.

Хотя очевидно, что дипломаты не хотели делать резких заявлений и выпадов по линии противостояния США - Китай, однако вся подоплека понятна. Южная Корея в очередной раз оказалась, как говорят в корейской пословице, "креветкой, зажатой в битве между китами". Правда, "креветка" все же уже достаточно влиятельная и мощная, учитывая, что как американский, так и китайский "киты" активно пытаются склонить Корею на свою сторону.

Отметим, что это делается не только по линии дипломатии и политики, но и в сфере политики и технологий. Так, корейский Samsung Electronics приглашен на встречу, которую в Белом доме 12 апреля проведет опять же помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан для ведущих представителей бизнеса. Одна из главных тем - гарантия стабильности стратегических поставок полупроводников и прочей электроники на фоне противостояния США с Китаем. И здесь Вашингтон возлагает большие надежды и на южнокорейского производителя.

В отличие же от США, которые требуют от РК активно поддерживать их линию и идти на антикитайские шаги, Пекин понимает, что Сеул полностью "своим" сделать как минимум в обозримом будущем не удастся, а потому настаивает хотя бы на нейтралитете южнокорейцев. Кроме того, Китай при желании может как помочь, так и устроить значительные проблемы для Сеула не только в сфере торговли, экономики и технологий, но и по важнейшему для нынешнего правительства РК северокорейскому вопросу.

Если дать Сеулу абсолютную свободу, то он наверняка выбрал бы подход кота Леопольда в известном мультфильме: "Ребята, давайте жить дружно!" Южная Корея нуждается как в США, так и Китае, а потому хотела бы сотрудничать с обеими странами. Это выгодно Сеулу: от США Южная Корея получает психологически ей необходимую военную защиту от потенциальной угрозы со стороны Пхеньяна (что для южнокорейцев все же не пустые слова), покровительство на международной арене, сотрудничество в сфере технологий, финансов, доступ к американскому рынку, да и в целом южнокорейская элита и народ очень сильно связаны с США и во многом ориентируются на американские стандарты. От Китая же Сеул имеет доступ к огромному рынку КНР и содействие по северокорейской проблеме. В настоящий момент официальная позиция Сеула по проблематике КНДР чаще звучит в унисон с китайской, а не американской линией. А потому, повторимся, Южной Корее хорошо дружить как с США, так и с Китаем и уж точно очень не хотелось бы ввязываться в драку на стороне кого-либо из этих гигантов.

Можно называть это попыткой усидеть на двух стульях, вспоминать поговорку про ласкового теленка и двух маток или говорить "ничего личного, это просто бизнес", но подход Сеула к американо-китайскому принципиальному противостоянию именно таков: "Если хотите - деритесь между собой, но меня не втягивайте, я же готов дружить с каждым из вас по отдельности".

Однако, похоже, "ласковому теленку", "креветке" или просто динамичной и влиятельной стране как минимум регионального масштаба в лице Южной Кореи непросто будет сохранить нейтралитет. Мощная ставка США на скоординированную политику в рамках альянсов, совместных усилий и нежелание Китая просто "проглатывать" выпады против него делают положение Сеула сложным. Возможно, что Южную Корею уже поставили с выбором "либо с нами, либо против нас". Можно ожидать, что Сеул по-прежнему продолжит пытаться, как это произошло вчера и сегодня, усиживать на двух стульях, стараясь отчаянно лавировать между Вашингтоном и Пекином, но вряд ли у него это получится делать достаточно долго. Пожалуй, что нынешнему руководству Южной Кореи остается делать только одно - затягивать время, так как скоро в стране пройдут президентские выборы, на которых нынешний президент РК Мун Чжэ Ин не имеет права баллотироваться. А это значит, что все эти непростые вопросы станут, скорее всего, головной болью уже следующего лидера Страны утренней свежести, который придет с новой командой, с новыми взглядами и, возможно, с уже готовым выбором для Сеула в глобальном конфликте американской и китайской цивилизаций.