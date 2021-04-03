Три человека погибли в результате стрельбы в американском Мэриленде

В Эссексе 27-летний местный житель Джошуа Грин устроил стрельбу в круглосуточном магазине и убил троих покупателей, передает телеканал ABC News.

Полиция также считает, что Грин застрелил своих родителей, которые были найдены мертвыми в доме в частном секторе в городском округе Болдуин.

По версии следствия, Грин вышел из круглосуточного магазина и поджег свою квартиру. Позже он был найден мертвым от огнестрельного ранения, нанесенного самому себе. Неизвестно, когда умерли его родители, но полиция считает, что оба, похоже, были застрелены. Записи о собственности показывают, что дом, в котором полиция нашла тела родителей, принадлежит Оливии Д. Грин и Дугласу Д. Грину.