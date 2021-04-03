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03.04.2021 11:54
Рубрика: Культура

Три театральные премьеры: "Любовный напиток", "Живой Т." и "Фрёкен Жюли"

Текст: Наталья Лебедева
Миром правит любовь. Одним она приносит счастье, другие впадают в безумство, а третьи теряют все, не сумев сохранить свои отношения. В апрельской театральной афише три премьеры - три истории то ли любви, то ли искушения, то ли поиска себя.
Фото: Владимир Гердо/ТАСС Фото: Владимир Гердо/ТАСС
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

"Любовный напиток" в Театре Et Cetera

Спектакль "Любовный напиток" по пьесе Шеффера "Летиция и дурман" станет третьей режиссерской работой Владимира Скворцова на сцене театра Et Cetera. До этого он выпустил спектакли "Орфей" по пьесе Кокто (2011 год), где сам играл главную роль, и "Старшая сестра" (2014 год) по Володину, который до сих пор идет в репертуаре театра.
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Три героя "Любовного напитка" - из числа тех, кому никак не удается прийти к согласию с окружающим миром, жизнь за окном им тягостна и ненавистна. Лотту мучают высоченные стеклянные уроды, заменившие красивую старинную архитектуру. Леттис не устраивают скучные исторические факты, которые нужно "одушевить, освободить, озарить", чтобы они превратились в увлекательные театральные действа. А незадачливому адвокату тяжело бороться с собственными комплексами, мириться со своей среднестатистической ординарностью, весьма серой и унылой.

Судьба сведет их вместе, а "любовный напиток" из старинных закромов превратит их жизнь в театр и заставит импровизировать и смело менять исторические эпохи, облачаясь в причудливые костюмы.

По словам Владимира Скворцова, это комедия о сокрушающей силе театра, которая может преобразить человека. "Мы рассказываем не про любовь между людьми, хотя и она присутствует, но больше про притяжение трех противоположностей и воссоединение их благодаря главной героине, которая верит, что театр - это спасение", - объясняет она.

Главные роли исполняют Татьяна Владимирова, Мария Скосырева и Алексей Осипов. Премьера намечена на 6 апреля.

"Живой Т." в Театре Наций

Премьера спектакля Данила Чащина "Живой Т." состоится 9 апреля на малой сцене Театра Наций. Вместе с драматургом Юлией Поспеловой режиссер собрал в единую композицию недописанную пьесу Льва Толстого "Живой труп" и фрагменты дневников писателя и его жены.

Главное слово тут, уверяют в театре, - "живой". Да, труп - живой, реальный, он растет, набирает вес, матереет, источает жуткий запах и от него невозможно избавиться. А все потому, что труп в этом спектакле - метафора умирающих семейных отношений. Речь, конечно, в первую очередь, идет о героях пьесы Федора и Лизы Протасовых, но одновременно в постановке проявляется и линия отношений между Львом Николаевичем и его женой Софьей Андреевной.

Фото: Павел Рычков / Большой театр
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"Нам хотелось проследить, как развивалась их совместная жизнь и почему Толстой, как и его герой, решился на побег из семьи, - приводят слова Данила Чащина в пресс-службе театра. - Мне интересно исследовать, как истончаются отношения. Из-за чего счастливый брак заканчивается разводом, а близкие становятся друг для друга "живыми трупами". И такими же трупами могут быть не только супруги, но и спектакль, театр, страна…

Для режиссера - это история о том, как важно вовремя найти и закопать "труп", который прикидывается живым. "В нашем спектакле труп присутствует физически. Он третий герой, он развивается, превращается в чудовищного клоуна. Им уже невозможно управлять. Когда точка невозврата пройдена, труп становится хозяином положения и начинает мстить", - добавил он.

Главные роли Федора и Лизы достались Дмитрию Лысенкову и Елене Николаевой. В спектакле также задействованы Олег Савцов, Людмила Трошина, Елизавета Юрьева, Виктор Кулюхин и Георгий Иобадзе, который исполнит роль живого трупа.

"Фрёкен Жюли" в Театре им. Моссовета

4 апреля на сцене "Под крышей" Театра Моссовета художественный руководитель театр Евгений Марчелли представит публике свой спектакль "Фрёкен Жюли" по пьесе Августа Стриндберга, написанной в 1888 году.

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости
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История "падения" графской дочери, ставшей на одну ночь любовницей отцовского лакея, в конце XIX века была воспринята как слишком смелая и слишком натуралистическая. Более того в Швеции она была запрещена цензурой вплоть до 1906 года. Зато сегодня это одна из самых репертуарных пьес Стриндберга.

Для Евгения Марчелли "Фрёкен Жюли" - драма женщины, которая так и не может встретить своего мужчину. Пьеса о любви и ее невозможности, о вечном женском поиске любви и мужском несоответствии этим чаяниям. Трагедия, в основе которой лежат разные представления мужчины и женщины о счастье.

Главные роли исполняют Лилия Волкова, Павел Усачев и Кристина Исайкина.

Культура Театр Гид-парк

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