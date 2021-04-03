Украина впервые за 8 месяцев нанесла артиллерийский удар по ЛНР

Украинские военные впервые с конца июля прошлого года применили запрещенную минскими договоренностями артиллерию при обстреле Луганской Народной Республики (ЛНР).

Официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий заявил, что огонь велся с позиций 59-й и 92-й бригад ВСУ. Целью было село Калиново-Борщеватое в Донбассе. Народная милиция открыла ответный огонь. "Потери врага уточняются", - цитирует Осадчего РИА Новости.

О фактах нарушений перемирия проинформированы Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ и представители Киева в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня .