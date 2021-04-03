Умер заслуженный тренер России по легкой атлетике Евгений Загорулько

Ранее стало известно, что Загорулько страдал от онкологического заболевания. Также в апреле у него был диагностирован коронавирус.

Евгений Петрович специализировался в прыжках в высоту. Будучи спортсменом он занимался десятиборьем, а тренерскую карьеру начал в 1967 году. Под его руководством олимпийскими чемпионами стали Геннадий Авдеенко (1988), Елена Елесина (2000), Андрей Сильнов (2008) и Анна Чичерова (2012).

Загорулько воспитал нескольких чемпионов мира и Европы. Среди них - Тамара Быкова, Денис Капустин, Вячеслав Воронин, Александр Шустов.