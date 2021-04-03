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03.04.2021 07:27
Рубрика: Спорт

Усман Нурмагомедов одержал первую победу в Bellator

Текст: Максим Домчев
Российский боец Усман Нурмагомедов в дебютном поединке в Bellator единогласным решением судей победил Майка Хэмела из США.

В ночь на субботу в США свой дебютный бой в Bellator проводил двоюродный брат экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова - Усман. 22-летний боец перед этим поединком имел в своем послужном списке 11 боев и такое же количество побед.

Двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова выиграл первый бой в UFC

Усман Нурмагомедов считался явным фаворитом поединка. И он это звание полностью оправдал. На протяжении трех раундов россиянин хозяйничал в октагоне и ни у кого не возникло сомнений в его победе. Немного жаль, что она не получилась досрочной. По итогам трех раундов двое судей поставили 30-27 в пользу россиянина, а третий, видимо, один из раундов проспал - 29:28 в пользу Нурмагомедова.

Еще один дебютант Bellator - Халид Муртазалиев - в своем поединке встречался с бразильцем Фабио Агуайаром. И тут по итогам трех раундов судьи единогласно признали победу россиянина.

В рамках этого же турнира еще один боец из России Магомед Магомедов встречался с представителем США Си-Джеем Гамильтоном. Этот бой завершился досрочно. Во втором раунде Магомедов нокаутировал своего оппонента.

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