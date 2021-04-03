В Британии семь человек умерли из-за тромбов после вакцины AstraZeneca

Семь человек скончались в Великобритании из-за образования тромбов после вакцинации препаратом AstraZeneca, сообщило Управление по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения (MHRA).

"Из 30 случаев образования тромбов после вакцинации AstraZeneca семь человек, к сожалению, скончались", - цитирует газета Fianacial Times заявление регулятора. При этом отмечалось, что подобных случаев у получавших вакцину BioNTech/Pfizer зафиксировано не было.

Между тем Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала продолжать использование для вакцинации населения препарат британско-шведского концерна AstraZeneca. Преимущества вакцины перевешивают ее риски, полагают эксперты.