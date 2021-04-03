В ДНР из-за обстрела украинских силовиков погиб ребенок

Погиб ребенок, женщина получила ранения в результате атаки украинских силовиков с помощью беспилотника, заявил представитель Народной милиции ДНР.

По его словам, военные 59 бригады вооруженных сил Украины применили беспилотный летательный аппарат, снаряженный самодельным взрывным устройством. Целью для атаки стал жилой район в населенном пункте Александровское. В результате преступных действий погиб ребенок 2016 года рождения и получила ранения местная жительница. Она была доставлена в больницу для оказания медицинской помощи.

Между тем украинская армия впервые с конца июля, когда в Донбассе ввели дополнительные меры по перемирию, применила запрещенную минскими договоренностями артиллерию при обстреле территории ЛНР.

Представители провозглашенных республик связывают обострение противостояния на линии разграничения с телефонным разговором президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Джо Байденом и обещанием американской стороны в содействии Киеву.