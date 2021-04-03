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03.04.2021 11:57
Рубрика: Власть

В Госдуме оценили заявление Киева об отработке сценария войны с Россией

Текст: Татьяна Замахина

Заявление Киева об учениях НАТО для подготовки сценария войны с Россией - это попытка показать собственную значимость. Об этом заявил депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментируя слова представителя Украины в трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексея Арестовича.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
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Ранее тот сообщил о том, что учения НАТО Defender Europe 2021 необходимы для отработки войны с Россией. По его словам, альянс уже начал стягивание сил.

Налицо "попытка потянуть одеяло на себя", продемонстрировав свою значимость, отметил Бальбек, которого цитирует RT. По его словам, автор высказывания пытается представить, как будто только из-за Украины альянс сформировал группировку и "готовится дать бой России по всем фронтам". Именно так, считает парламентарий, украинское руководство и пытается подавать происходящее своим гражданам.

Депутат напомнил, что проведение военных учений является регулярной практикой НАТО. Он назвал наивной веру Киева в то, что Запад будет воевать за интересы президента Владимира Зеленского.

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