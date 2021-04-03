Новости

В Госдуме ответили на слова главы Минобороны ФРГ о росте вызовов из-за РФ 17:57
Вышел первый трейлер нового "Космического Джема" на русском языке 17:35
Вице-премьер Оверчук посетил Беларусь 17:30
Все застрявшие из-за контейнеровоза суда прошли Суэцкий канал 17:22
В ДНР из-за обстрела украинских силовиков погиб ребенок 16:49
Плевок в лицо Капитану Америке: что нового в "Соколе и Зимнем Солдате" 16:35
Ушел из жизни один из создателей Высшей школы экономики 16:33
В "Соколе и Зимнем Солдате" показали камео персонажа "Черной Пантеры" 16:15
Кабмин одобрил поправки об участии в заседаниях судов с личных телефонов 15:37
В Москве открылась выставка пермских художников 15:11
В Британии семь человек умерли из-за тромбов после вакцины AstraZeneca 14:46
В Иране объявили о четвертой волне коронавирусной инфекции 14:06
На Кубани начались соревнования летчиков "Авиадартс-2021" 14:03
Петербуржцу из бедра удалили опухоль весом 7 килограммов 13:51
Клип Манижи Russian Woman установил рекорд на "Евровидении" 13:50
Следствие требует запрета действий для блогера Била по делу о ДТП в Москве 13:21
Стали известны обстоятельства смерти актрисы Нины Зоткиной 13:08
Умерла актриса Нина Зоткина 12:55
В Петербурге почтят память погибших в теракте в метро 12:24
Вышел трейлер полнометражного мультфильма "Кощей. Начало" 12:17
Оперштаб: Еще 1151 пациент вылечился от коронавируса в Москве 12:07
Лыжница Шимолина отрицает, что бежала марафон в форме сборной Норвегии 12:06
В Госдуме оценили заявление Киева об отработке сценария войны с Россией 11:57
Полк спецназа в Ставропольском крае перевооружен на новейшие АК-12 11:49
В каких регионах в апреле можно найти работу с зарплатой от 200 тысяч рублей 11:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как не остаться без квартиры и с долгами по ипотеке после развода
Как не остаться без квартиры и с долгами по ипотеке после развода
Какие изменения ждут россиян в апреле
Какие изменения ждут россиян в апреле
Фоторепортаж: Как выглядит кинотеатр "Художественный" после реставрации
Фоторепортаж: Как выглядит кинотеатр "Художественный" после реставрации
03.04.2021 17:57
Рубрика: Власть

В Госдуме ответили на слова главы Минобороны ФРГ о росте вызовов из-за РФ

Текст: Татьяна Замахина

НАТО приближается к рубежам нашей страны, и Россия просто не может не наращивать военный потенциал. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, комментируя высказывание министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
Косачев: Цель Запада - увести мир к модели НАТОцентризма

Ранее та предупредила о "растущих вызовах" для Европы из-за России и о необходимости ответа. Среди прочего, она назвала риск развития российских технологий.

Чепа, которого цитирует RT, констатировал, что Германию бы устроило, если б наука и техника РФ стояли на месте. Он подчеркнул, что развитие российского военного потенциала имеет оборонные цели, ведь НАТО приближается к рубежам РФ. "Мы не должны стоять на месте и не развивать свою военную технику", - уверен он. Ведь и США, и Германия, и другие страны делают то же самое.

Парламентарий не исключил, что Запад может принять "определенные шаги" в ответ на активность России в этом направлении.

Власть Безопасность Армия Законодательная власть Госдума

Главное сегодня

Кабмин одобрил продление соглашения между РФ и США о сотрудничестве в космосе
Все застрявшие из-за контейнеровоза суда прошли Суэцкий канал
Глава Роснедр рассказал, на сколько лет России хватит запасов нефти
В ДНР из-за обстрела украинских силовиков погиб ребенок
Умер заслуженный тренер России по легкой атлетике Евгений Загорулько
Косачев: Формат "евротройки" сохраняет потенциал на будущее
Назван самый важный закон марта