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03.04.2021 22:37
Рубрика: В мире

В Иордании произведены аресты в связи с попыткой переворота

Текст: Александр Саможнев

Правоохранители Иордании в субботу арестовали ряд высокопоставленных чиновников и члена королевской семьи, подозреваемых в подготовке госпереворота, сообщают местные СМИ.

Фото: iStock
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Агентство Petra News со ссылкой на неназванного чиновника передало о задержании члена королевской семьи Шарифа Хассан ибн Заида, а также видного чиновника и экс-председатели королевского суда Бассема Авадаллы, Якобы это сделали "по соображениям безопасности после тщательного наблюдения". "Расследование продолжается", утверждает источник издания.

Были также неподтвержденные сообщения о том, что сводный брат короля Иордании Абдаллы II - Хамза ибн Хусейн - находился под домашним арестом. В социальных сетях утверждают, что вооруженные лица на двадцати автомобилях совершили налет на дом Хамзы в пригороде Западного Аммана, поместили его под домашний арест и задержали сотрудников его службы безопасности. Государственная новостная компания Al Mamlaka News отрицает нападение.

59-летний король Иордании Абдалла II пришел к власти после смерти отца в 1999 году. С тех пор он является главным союзником США, часто позволяя американским войскам проводить операции с иорданской территории и участвуя в антиисламской кампании, пишет газета The Los Angeles Times.

В мире Ближний Восток Иордания

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