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03.04.2021 14:06
Рубрика: В мире

В Иране объявили о четвертой волне коронавирусной инфекции

Текст: Станислав Хамдохов (Тегеран)
В ряде провинций Исламской Республики началась четвертая волна распространения коронавируса. Об этом заявил президент страны Хасан Роухани.

"По данным исследований в настоящее время в двух провинциях Ирана началась четвертая волна. Если мы не будем соблюдать медицинские протоколы, то такая же ситуация может распространиться и на другие провинции страны", - приводит слова президента его пресс-служба.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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При этом глава правительства поблагодарил тех граждан ИРИ, которые с ответственностью отнеслись к рекомендациям властей не совершать традиционные поездки по стране в связи с наступлением нового года по иранскому календарю.

В минздраве Ирана в последнее время фиксируют рост числа заражений COVID-19. Так, 1 апреля в стране впервые с декабря выявлено более 11 тысяч новых случаев заболевания в сутки. За прошедшие сутки от коронавируса в ИРИ умерли 123 человека. Число инфицированных в Иране, по последним данным, достигло 1 920 394, от инфекции скончались 62 999 пациентов.

В мире Ближний Восток Иран Пандемия коронавируса COVID-19

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