Неосторожность в вопросах сделок может привести к покупке квартиры с рядом ограничений и штрафов и в некоторых случаях даже к полной утрате права собственности, предупреждают эксперты Федеральной кадастровой палаты Росреестра. Они рассказали, как самостоятельно проверить недвижимость перед покупкой.

В первую очередь покупателям стоит учитывать, что продавать недвижимость может только собственник. Найти актуальную информацию как об объекте, так и о владельце можно в выписке из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

Выписки из ЕГРН являются общедоступными, поэтому потенциальные покупатели могут самостоятельно убедиться в точности предоставленных продавцом сведений о жилье, заказав выписку об интересующем объекте недвижимости. Сделать это можно через электронные сервисы Росреестра и Федеральной кадастровой палаты по выдаче сведений из ЕГРН. Пользователям достаточно выбрать нужные виды выписок, перейти в корзину и оплатить их. Сразу после оплаты документы можно скачивать и отправлять на печать. Распечатать выписку можно самостоятельно, причем неограниченное количество раз. Выписка заверена электронной подписью, которая делает ее юридически равнозначной бумажной.

Как узнать данные о владельцах недвижимости

Эксперты предупреждают: стоит насторожиться, если переходы прав были очень частыми. Здесь потенциальным покупателям желательно убедиться, что все сделки в цепочке соответствуют закону и не нарушают прав всех участников, так как судебное оспаривание даже одной из них может привести к потере имущества последним собственником.

Важно также обратить внимание, что права на объекты недвижимости, которые возникли до 31 января 1998 года (до вступления в силу закона "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним") являются юридически действительными даже в том случае, если сведения о них отсутствуют в ЕГРН. Государственная регистрация ранее возникших прав в ЕГРН проводится по желанию собственников недвижимости.

Информацию о правах на такие объекты можно получить в уполномоченном органе или организации, осуществлявшей регистрацию прав в регионах до указанной даты. Большинство сведений можно узнать через подразделения Росреестра.

Особенно внимательно нужно отнестись к сделке в том случае, если продавец действует от лица собственника недвижимости по нотариальной доверенности, поскольку такая схема наиболее распространена среди мошенников. Покупатели могут проверить подлинность доверенности продавца на официальном сайте Федеральной нотариальной палаты.

Как проверить недвижимость на наличие обременений

Прежде чем приступить к заключению сделки, покупателям следует выяснить, не имеют ли квартира или дом обременение правами третьих лиц.

В частности, не сдана ли недвижимость в аренду, не находится ли в залоге, под арестом или в ренте, не является ли предметом судебного разбирательства. Иногда даже продавец недвижимости не знает всех ограничений.

"Но вся информация о зарегистрированных ограничениях, обременениях недвижимости содержится в ЕГРН, поэтому покупателям лучше перестраховаться и самим заказать выписку из реестра об интересующем объекте. Так они могут избежать крупных финансовых потерь и долгих судебных разбирательств, которые не всегда могут заканчиваться успехом", - прокомментировала эксперт Федеральной кадастровой палаты Росреестра Надежда Лещенко.

Как узнать о законности перепланировки

Также покупателям следует обратить особое внимание на законность перепланировки, если собственники жилья ее делали. Для этого достаточно изучить технический паспорт квартиры. По Жилищному кодексу переустройства и перепланировки требуют согласования с органом местного самоуправления и за их самовольное выполнение предусмотрена административная ответственность.

Покупателям рекомендуем также проверить наличие либо отсутствие задолженности за коммунальные услуги по приобретаемой квартире: воду, электроэнергию, газ, телефон. Чтобы удостовериться в отсутствии задолженностей, покупателям следует запросить у продавца справку из управляющей компании и оплаченные квитанции за последний месяц.