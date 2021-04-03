В Росавиации прокомментировали возможность отмены платы за выбор места в самолете

Взимание платы за выбор места в салоне самолета соответствует законодательству, а вносить в него изменения для отмены этой услуги нет необходимости. Об этом заявил в интервью "Российской газете" руководитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Александр Нерадько.

"Сейчас Росавиация не считает необходимым вносить изменения в действующие правила перевозок", - сказал он. При этом, рассматривать внесение каких - либо изменений в правила перевозки пассажиров и багажа нужно после широкого обсуждения с участниками рынка и потребителями, отметил Нерадько.

Как пояснил глава Росавиации, согласно Воздушному кодексу России, плата за воздушные перевозки пассажиров, багажа, грузов и почты устанавливается перевозчиками. При этом пассажир может отказаться от выбора места в салоне, тогда оно будет назначено ему автоматически во время регистрации. Так что услуга по выбору мест за дополнительную оплату, нарушением воздушного законодательства не является.

По словам Нерадько, авиакомпании находятся в "жестких экономических условиях", потому внедряют дополнительные платные услуги. Но в большинстве случаев эти услуги направлены на повышение качества обслуживания пассажиров, добавил он.