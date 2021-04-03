В Росавиации рассказали о росте цен на авиабилеты

Стоимость авиаперевозки внутри страны вырастет к летнему сезону, но резкого всплеска цен не будет. Об этом заявил в интервью "Российской газете" руководитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Александр Нерадько.

"Скоро лето, традиционно прогнозируется сезонное увеличение спроса на авиабилеты по наиболее популярным курортным и туристическим направлениям, сопровождающееся незначительным увеличением стоимости авиабилетов", - сказал Нерадько. При этом, скачкообразного изменения тарифов на перевозки не ожидается, добавил он.

Сдерживанию цен будет способствовать постепенное возобновление международного авиасообщения. Выполнение зарубежных рейсов положительно сказывается на операционной деятельности авиакомпаний, пояснил глава Росавиации.

При этом, авиакомпании - коммерческие организации, которые ведут свою коммерческую деятельность самостоятельно. Но Росавиация мониторит текущую ситуацию. Летом прошлого года было значительное снижение цен на авиабилеты, отметил Нерадько.