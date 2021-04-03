В Вооруженных силах привили от коронавируса более 425 тысяч военнослужащих

Число привитых от COVID-19 военнослужащих постоянно растет. По данным Минобороны РФ, в армии и на флоте таких уже более 425 тысяч человек. Все они вакцинированы первым препаратом "Спутника V".

А количество военных, которые с помощью ведомственных и гражданских медиков справились с новой коронавирусной инфекцией, достигло 32 тысяч 360 человек. Эти данные в субботу вечером опубликовали в специальном бюллетене на официальном сайте оборонного ведомства. Там сказано, что только за прошедшие сутки в Вооруженных силах выздоровели 22 военнослужащих. Кроме того, начиная с марта прошлого года, 112 тысяч 562 представителя Вооруженных сил, контактировавших с инфицированными COVID-19, после обязательного двухнедельного контроля и отрицательного результата тестирования сняли с медицинского контроля.

На сегодняшний день 457 военнослужащих с положительным тестом на COVID-19 находятся на контроле у врачей. 298 инфицированных коронавирусом лежат в военных госпиталях. Шестеро лечатся в гражданских больницах и клиниках. Еще 153 человека изолированы на дому. Все эти военнослужащие находятся под постоянным наблюдением медиков, говорится в бюллетене. Пациентов в тяжелом состоянии нет. Средняя тяжесть заболевания диагностирована у двух военнослужащих. Остальные болеют без симптомов. Такая динамика сохраняется уже второй день.

Среди курсантов и слушателей вузов Минобороны РФ на сегодня выявлены 22 человека с опасной инфекцией.

"Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - отметили в Минобороны РФ.

В ведомстве также сообщили, что в 18 многопрофильных центрах, построенных Минобороны России в 16 регионах страны, медицинскую помощь оказали почти 19 тысячам заболевших. Около 6,5 тысячи из них - гражданские. Все они прошли необходимое лечение в стационарных условиях, выздоровели и были выписаны.