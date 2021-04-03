Врач назвал худший способ употребления яиц

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал о пользе употребления яиц, а также назвал лучшие варианты приготовления продукта и вариант завтрака, от которого лучше отказаться или же максимально ограничить. Материал об этом опубликован на YouTube.

По словам Гинзбурга, с точки зрения влияния на организм нездоровым завтраком является любая колбаса, обжаренная с яйцом. Специалист ссылается на исследование, в ходе которого медики пришли к выводу, что употребление яиц с жареным красным мясом (порядка 50 граммов в день) значительно увеличивает риск развития рака поджелудочной железы.

Среди лучших вариантов завтрака специалист выделил яйца-пашот с зеленью и омлет с овощами. Что касается вареных яиц, то их польза не зависит от времени варки, вопреки распространенному мнению. "Здесь на любителя", - подчеркнул диетолог.

Отмечается, что в одном яйце присутствуют селен, биотин, холин, кобальт и лецитин, необходимые для нормальной работы организма. Например, селен способен замедлять злокачественное течение атеросклероза, а холин связан с профилактикой деменции.