Всемирная летняя Универсиада-2021 перенесена на 2022 год

Этой Универсиаде, которую принимает китайский город Чэнду с 8 по 19 августа 2021 года, явно не везет. Как сообщает сайт Международной федерации университетского спорта (ФИСУ), решение перенести одно из крупнейших комплексных международных соревнований по 18 видам спорта принято с целью "обеспечения безопасности и здоровья всех - от спортсменов до жителей города".

Универсиада переносится уже в третий раз. Сначала сроки сдвинулись на 16 - 27 августа, а затем на 18-29 августа из-за переноса Олимпийских игр в Токио на 2021 год. А теперь Всемирные студенческие игры отложены до 2022 года.

Ведь из-за пандемии границы Китая в основном закрыты. Да и, по мнению Исполкома ФИСУ, спортсмены-студенты практически всех стран не сумели бы как следует подготовиться к соревнованиям. Весь последний год они не почти не тренировались. В ФИСУ полагают, что ситуация с коронавирусом улучшится к лету 2022-го, а вот новые сроки Универсиады, которая все-таки должна пройти в Чэнду, не называют, выражая надежду, что турнир организуют так же успешно, как в свое время это удалось сделать в Пекине в 2001-м и в Шэньчжэне в 2011-м. Ведь в Чэнду по существу готовы к Универсиаде. Началось было обучение волонтеров. Тщательно отобраны поставщики продовольствия. С успехом прошел Гала вечер, на котором наряду со встречей китайского Нового года много рассказывали и об Универсиаде.

Все эти переносы впрямую касаются и нас: Всемирную летнюю Универсиаду должен в 2023 году принять Екатеринбург. Никто и не говорит об отмене турнира, к которому вовсю готовится столица Урала. Но значит ли это, что впервые в истории летняя Универсиада будет проводиться два года подряд?

Пандемия коснулась и Всемирной Зимней Универсиады-2021 в швейцарском Люцерне. Сроки ее проведения сдвинуты с января на декабрь этого года.

ФИСУ, как и многие другие крупные международные спортивные федерации, столкнулась с серьезными трудностями. Их преодоление зависит и от того, насколько успешно весь мир сумеет справиться с COVID-19.